Reise: Das sind die schlechtesten Plätze im Flugzeug

Üble Gerüche, Rempler oder Rückenschmerzen: Wer im Flugzeug den falschen Platz reserviert, kann einen schlechten Flug erleben. Wo man im Flugzeug nicht sitzen sollte.

Es ist Sommer, der Urlaub steht an, jetzt nur noch schnell den Flug buchen. Für welchen Sitzplatz man sich im Flugzeug entscheidet, kann Auswirkungen darauf haben, ob die Flugreise angenehm wird - oder zur Tortur. Dabei geht es nicht nur darum, ob man am Gang, in der Mitte oder am Fenster sitzt. Worauf man bei der Sitzplatzreservierung im Flugzeug achten sollte.

Wo man im Flugzeug nicht sitzen sollte

Bei der Wahl des Platzes spielt der Komfort eine entscheidende Rolle. Und der könnte gestört sein, wenn der eigene Sitzplatz in der Nähe der Toiletten oder des Crewbereichs liegt. Oft bedeutet das: Viele Menschen gehen vorbei, es herrscht Hektik und ist laut. Bei Sitzen neben der Toilette können üble Gerüche hinzukommen.

Viele Reiseblogs raten auch, keinen Platz in der hintersten Reihe zu wählen. Zwar bleiben dort Tritte in den Rücken vom Hintermann aus. Aber in den meisten Flugzeugmodellen lassen sich dort die Rückenlehnen nicht nach hinten verstellen. Ähnliches gilt für die Rückenlehnen der Plätze nahe der Notausgänge. Denn dieser Bereich muss während des Flugs frei bleiben.

Dieser Sitzplatz im Flugzeug ist bei langen Flügen nicht zu empfehlen

Auch wichtig: Gerade bei längeren Flügen, kann es für die Erholung entscheidend sein, ob man die Blende des Fensters schließen kann. Wer einen Platz zwischen zwei Fenstern wählt, ist mitunter auf seinen Vorder- oder Hintermann angewiesen, um ein bisschen Schlaf zu finden.

Durch ihre Bauweise laufen viele Flugzeugmodelle nach hinten hin schmal zu. Mitunter werden dort aus vier Sitzen pro Reihe nur noch drei. Für Reisende, die in der ersten Dreierreihe sitzen, kann das ungemütlich werden, denn: Sie können ihre Beine zur Seite hin ausstrecken.

Auch die Sitze neben der Haupteingangstüre können problematisch werden. Die Sitze dort sind schmaler, zudem gebe es in diesen Sitzreihen manchmal auch kein Entertainment-Programm. Das schreibt der Blog travelbook.de auf seiner Website. Außerdem könne dort kalte Außenluft in das Flugzeuginnere dringen.

Übrigens: Auch die richtige Wahl der Kleidung kann bei einem Flug wichtig sein. Und: Beim Buchen eines Flugs kann man mit den richtigen Tricks viel Geld sparen.