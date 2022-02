Vier-Nationen-Turnier 2022 mit den DFB-Frauen: Übertragung und Spielplan

Arnold Clark Cup: Das Vier-Nationen-Turnier ist die erste Auflage eines jährlichen internationalen Turniers im Frauenfußball. Es findet in England ab 2022 jährlich statt. Alle Infos dazu hier.

Das neue Vier-Nationen-Turnier in England findet 2022 erstmals vom 17. bis 23. Februar statt. Bei dieser ersten Ausgabe des jährlich angedachten "Arnold-Clark-Cups" nehmen die Nationalmannschaften der Frauen von Deutschland, Spanien, Kanada und England teil. Das Turnier dient den europäischen Mannschaften auch als Vorbereitung auf die EM 2022 in England. Wie gestalten sich Qualifikation, Modus und der Zeitplan? Welche Sender und Plattformen übertragen das Vier-Nationen-Turnier im Free-TV sowie kostenlos im Live-Stream? Das erfahren Sie hier.

Ablauf, Spielplan und Termine beim Vier-Nationen-Turnier

Beim Arnold Clark Cup in England 2022 treten die DFB-Frauen gegen England, Kanada und Spanien an. Das Eröffnungsspiel findet am 17. Februar statt, das Turnierende ist für den 23. Februar 2022 angesetzt. Insgesamt werden 6 Spiele absolviert. Im Jeder-gegen-Jeden-Modus spielt jedes Team drei Spiele. Das ist der Spielplan für das gesamte Turnier:

Video: dpa

Vier-Nationen-Turnier: Übertragung live im Free-TV und kostenlos im Live-Stream?

Wo können Fans den Arnold Clark Cup live verfolgen? Das Vier-Nationen-Turnier in England wird in erster Linie als Live-Event im Stadion vermarktet. Tickets für die Spiele gibt es auf der Website des Arnold Clark Cups.

Die ARD und das ZDF zeigen die Deutschland-Spiele beim Vier-Nationen-Turnier gratis im Live-Stream. Wer überträgt was? Hier die Übersicht:

17.02.2022, 15.30 Uhr: Deutschland - Spanien (sportschau.de)

- (sportschau.de) 20.02.2022, 21.15 Uhr: Kanada - Deutschland (sportschau.de)

23.02.2022, 20.30 Uhr: England - Deutschland ( ZDF .de)

Für die Live-Übertragung wurde ein weiterer, unkonventioneller Weg gewählt. Die Spiele des Vier-Nationen-Turniers werden im kostenlosen Live-Stream auf IGTV, dem Video- und Streamingdienst von Instagram, gezeigt. Auf dem Arnold Clark Cup-Instagram-Profil finden Sie alle Matches im Live-Stream sowie als Aufzeichnung in voller Länge. Dafür müssen Sie lediglich einen kostenlosen Account in dem sozialen Netzwerk haben und eingeloggt sein.

Modus: So entscheidet sich der Sieg beim Vier-Nationen-Turnier

Das Vier-Nationen-Turnier der Fußballerinnen wird im "Round Robin Modus" gespielt. Das bedeutet, dass jede teilnehmende Mannschaft gegen jede gegnerische Mannschaft einmal spielt. Somit spielt jedes Team drei Spiele. Am Ende gewinnt die Frauennationalmannschaft, die insgesamt die meisten Spiele gewonnen hat. Bei einem Gleichstand entscheidet die Tordifferenz.

Qualifikation für den Arnold Clark Cup der Frauen in England

Das Vier-Nationen-Turnier im Frauenfußball wird von der "The Football Association", dem englischen Fußballnationalverband, ausgerichtet und vom Autovermieter Arnold Clark gesponsert. Es handelt sich dabei um ein Invitational-Turnier, für das es keine Qualifikation gibt. Die Nationalmannschaften müssen lediglich auf eine Einladung hoffen. Alle teilnehmenden Teams des Vier-Nationen-Turniers 2022 sind in der Top-10 der FIFA-Weltrangliste. Das ist jedoch kein offizielles Kriterium für die Teilnahme.

Austragungsorte: Stadien und Städte des Vier-Nationen-Turniers

Das Women's International Tournament wird in drei Städten in England ausgetragen. Ganz im Norden in der Stadt Middlesbrough im Riverside Stadium mit knapp 35.000 Zuschauerplätzen finden die Spiele am 17. Februar statt. Die Wettkämpfe am 20. Februar steigen in der Nähe der Ostküste von Norfolk: Das Carrow Road Stadion in Norwich bietet bis zu 27.000 Fans Platz. Für die letzten zwei Spiele geht es dann ganz in den Westen, an die Grenze zu Wales in den West Midlands: Im Molineux Stadium in der Stadt Wolverhampton stehen bis zu 32.000 Plätze zur Verfügung. Inwiefern diese Kapazitäten ausgeschöpft werden, ist jedoch noch nicht bekannt.