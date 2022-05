Preisrätsel der Donau-Zeitung auf der WIR

Teilnahmebedingungen:

„Veranstalter ist die Presse-Druck und Verlags GmbH, Verlag der Augsburger Allgemeinen. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur während der Öffnungszeiten der Messe WIR im Zeitraum vom 25.05.2022 bis 29.05.2022 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich, am Messesonntag bis 16:30 Uhr. Die Auslosung des erfolgt unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung, die im o.g. Zeitraum am Stand der Donau Zeitung abgegeben werden. Sollte darunter keine richtige Lösung sein, erfolgt die Auslosung unter den Tipps, die der richtigen Lösung am nächsten kommen.

Die Bahnreise wird gesponsert von Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädt a. d. Donau und kann bis Ende 2023 eingelöst werden.

Der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind sowohl am Stand der Donau Zeitung während der Öffnungszeiten der Messe WIR einsehbar als auch im Internet unter: www.Link.de abrufbar.

Der Gewinner erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel mit der Anfertigung eines Fotos von ihm bei der Preisübergabe, dessen unentgeltliche Veröffentlichung, Bearbeitung, Verbreitung, Bereithaltung, Archivierung, Speicherung (ggf. durch Dritte) ,Ausstellung, Vervielfältigung sowie zum Abruf seines Namens ( Vorname sowie Anfangsbuchstabe des Nachnamens ) im Rahmen der Nachberichterstattung des Gewinnspiels am WIR Stand, in der „Augsburger Allgemeinen“ und ihren Heimatzeitungen sowohl in den print als auch digital Ausgaben einverstanden. Der Gewinner räumt hierzu der Presse-Druck und Verlags GmbH das zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht ein.“