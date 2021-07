Wen im Finale anfeuern? England bringt den Fußball nach Hause

England hat es nach 55 Jahren des Wartens verdient, wieder Europameister zu werden. Die Unterstützung der Fans spricht für sich.

England und Fußball, das bedeutet Leidenschaft, Begeisterung, bedingungslose Hingabe. Nicht zufällig sind die Fan-Gesänge aus England Gassenhauer bei großen Turnieren. 2016 wurde ihr Lied zum Fanhit in Frankreich: „Don’t take me home, please don’t take me home, I just don’t want to go to work! I want to stay here, drink all the beer, please don’t, please don’t take me home.“ Es ist der Wunsch, im Turnier und unterwegs zu bleiben, Bier zu trinken, zu feiern und nicht zurück zur Arbeit, in den Alltag zu müssen. In diesem Jahr ist der berühmte Fußballsong „It’s coming home“ omnipräsent. Die Engländer singen ihn in den Stadien und auf den Straßen. Er offenbart die große Sehnsucht, nach 55 Jahren endlich wieder einen Titel zu gewinnen und den Fußball dorthin zu bringen, wo er einst entstand – nach Hause.

Die englische Mannschaft steht für Chancen, Offenheit und Toleranz

Die Faszination der Engländer, die seit jeher die Fankultur prägen, steckt an und auch die Mannschaft zeigt, warum sie den Titel verdient hat. Eine junge Truppe mit vielen Talenten, die nach holprigem, fußballerisch sehr defensivem Start ihren Weg ins Turnier gefunden hat und nun mutigeren, offensiveren Fußball spielt. Geleitet wird sie von Coach Gareth Southgate, einem, der als Spieler bei der Euro 96 selbst den englischen Traum jagte und als Fehlschütze im Elfmeterschießen gegen Deutschland dramatisch scheiterte. Mit ihm und den vielen Talenten im Team kann England sich identifizieren. Sie senden die Botschaft, dass jeder es schaffen kann, Profi zu werden. Und diese Profis stehen auch für Menschlichkeit, Offenheit und Toleranz, wie sie vor jedem Spiel niederknien, ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Die Fans, die Mannschaft, die Leidenschaft, bei England stimmt vieles, mögen sie den Fußball nach Hause bringen!

Lesen Sie hier den anderen Teil unserer Debatte: Italien belohnt sich für den schönen Fußball

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch