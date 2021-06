EM-Zwischenfazit: Wir leben im fußballerischen Paradies

Bei der Fußball-EM 2021 ist erst einmal Pause. Jeden Tag derselbe Trott. Drei Spiele, drei Ergebnisse. Und trotzdem sind wir danach genauso schlau wie zuvor.

Wenn die Tage dahingleiten, einer wie der andere: Das muss das Paradies sein. Der Rhythmus bestimmt von den Anstoßzeiten. 15 Uhr. 18 Uhr. 21 Uhr. Wales, Nordmazedonien, Osttimuristan. Egal. Jeden Tag die gleichen Fragen: Wo steht jene Mannschaft leistungsmäßig, wie können die Schwächen jener Mannschaft aufgedeckt werden? Nach zwei Wochen Europameisterschaft stünde nun die Zeit des Zwischenfazits an. Aber: Der Vorhang kurzzeitig zu und alle Fragen offen.

Es lässt sich ebensowenig beantworten, welche Auswahl denn nun der klare Turnierfavorit ist, wie die Frage nach der Verfassung der deutschen Elf.

Fußball-EM 2021: Wie ernst meinen es die Franzosen?

Die Franzosen sind Weltmeister und haben sich als Sieger der so genannten „Todesgruppe“ durchgesetzt – haben also einen natürlichen Anspruch auf den Titel. Unentschieden gegen die Portugiesen und Ungarn lassen aber an der Ernsthaftigkeit des Vorhabens zweifeln. Die Italiener hingegen tanzten geradezu durch die drei Vorrundenspiele.

Drei Siege, 7:0 Tore und nun mit Österreich einen vermeintlich leichten Gegner im Achtelfinale. Niemals aber gelangte eine Mannschaft zu einem EM-Titel, ohne Widerstände überwinden zu müssen. Sind die Italiener einfach zu stark, als dass sich jemand ihnen entgegenstellen würde, oder wartet da noch eine Bewährungsprobe? Sind die Spanier eher nach dem 5:0 gegen die Slowakei einzuschätzen oder dem 0:0 gegen Schweden?

Kein Platz für Zwischentöne in der K.-o.-Runde der Fußball-EM 2021

Und die Deutschen? Chancenlos gegen Frankreich, brillant gegen Portugal und enttäuschend gegen Ungarn. Nach 270 Minuten ist der Fan so schlau als wie zuvor. Die Antwort liegt auf dem Platz. Da lag sie allerdings die vergangenen zwei Wochen auch schon. Es gibt allerdings nicht immer nur einfache Antworten. Wenn am Samstag aber die K.-o.-Runde beginnt, ist kein Platz mehr für Zwischentöne. Ja oder Nein, Sieg oder Niederlage. Davor: Zwei Ruhetage. Luftholen für die Entscheidungsspiele. Vorerst zwei Stück pro Tag . Das muss das Paradies sein – egal wer gewinnt.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.