Kolumne: Wenn das schlechte Gewissen vibriert

So eine Turniervorbereitung ist auch für Journalisten anstrengend. Wie gut, dass sich der DFB um die Fitness der Reporter sorgt.

Hochleistungssport besteht zu 20 Prozent aus Inspiration und 80 Prozent Transpiration. Anders ausgedrückt: ohne Fleiß kein Preis. Um sich über den Leistungsstand ihrer Spieler zu informieren, beschäftigen Coaches ganze Heerscharen an Trainingswissenschaftlern und Informatikern. Daten erheben, Daten analysieren, Rückschlüsse ziehen. Der Laptoptrainer von Welt gießt die gewonnenen Erkenntnisse in der „Leistungssteuerung“ zusammen. Der Deutsche Fußball-Bund aber geht noch einen Schritt weiter.

Nicht nur die Spieler sollen fit in die EM geschickt werden, sondern auch Berichterstatter. Löbliches Vorgehen bezüglich des gesunden Geistes, der sich ja nur in einem gesunden Körper voll entwickeln kann. Im Pressezentrum jedenfalls werden auch die Laufwege der Journalisten aufgezeichnet. Zumindest teilweise. Jeder Reporter ist verpflichtet, einen sogenannten Tracker am Körper zu führen. Kommen sich zwei Journalisten zu nah, vibriert das Teil. Offiziell sollen somit Corona-Infizierungen vermieden werden. Aber es ist offensichtlich, dass so Sprint- und Ausdauerfähigkeit trainiert werden sollen.

Aufstehen, fintieren - und dann zum Kaffee-Automat

Tiefenläufe sind aber auf der Toilette nur schwer möglich, wenn zwei Kollegen gleichzeitig notwendigen Geschäften nachgehen. Auch das Arbeiten am Schreibtisch wird immer wieder vom vibrierenden Tracker unterbrochen, wenn ein Kollege den Mindestabstand unterschreitet. Thomas Müller aber kann es sich auch nur bedingt aussuchen, wann er sich von seinem Gegenspieler löst. Was der Journalist vom Sportler erwartet, sollte er schon auch umsetzen. Aufstehen, Finte setzen und in die andere Richtung abbiegen, um sich Freiraum und ruhenden Tracker zu verschaffen. Nach einem beherzten Sprint zum Kaffeeautomaten rattert das um den Hals gehängte Gerät schon wieder. Es ist die ratternde Mahnung, dass Stillstand nicht geduldet wird.

Welch’ schöne Vorstellung, wenn der DFB auch noch die tatsächlichen Laufwege ermitteln könnte und die Leistungsdiagnostiker am Abend stutzen, wie viele Spurts so ein Journalist am Tag doch zum Kaffeeautomaten schafft. Andererseits könnte man leistungsunwilligen Kollegen auch die Akkreditierungen (auch die trägt man um den Hals) entziehen. All jenen, die den ganzen Tag nur stupide vor ihrem Rechner hocken und monoton Zeile um Zeile in die Tastatur klopfen, ohne sich um das vibrierende schlechte Gewissen zu kümmern. Oder es aber ausschalten. Mittels eines gelben Knopfes lässt sich der Tracker für 90 Sekunden zum Schweigen bringen. Wer es ernst mit der Leistung meint, macht so etwas nicht.

Lesen Sie auch: