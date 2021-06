Leon Goretzka - ein Fußballprofi zeigt Herz

Leon Goretzka ist immer auf dem Boden geblieben, engagiert sich sozial. Nun schoss er das DFB-Team ins EM-Achtelfiinale. Er ist ein etwas anderer Profi.

Im Frühjahr 2018 drohte die ohnehin angespannte Stimmung beim FC Schalke zu explodieren. Der Grund: Ein 22-jähriger, noch etwas schmächtiger, aber höchst begabter Spieler aus dem Pott. Sein Name: Leon Goretzka. Der FC Bayern warb vehement um den Mittelfeldspieler, der hatte seinen Verein längere Zeit hingehalten, erklärte, dass noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen sei. War sie aber doch. Wahrscheinlich schon lange. Dieser Umstand führte zu heftigen Fan-Protesten und der Überlegung, Goretzka nie mehr im Schalker Dress auflaufen zu lassen.

Leon Goretzka, mittlerweile 26, dürfte nicht stolz sein auf diese Episode seiner Karriere. Mittlwerweile ist er jedoch oben angekommen. Geboren und aufgewachsen in Bochum, wechselte der Lockenschopf mit sechs Jahren zum VfL, spielte bereits mit 17 in der zweiten Liga. Kurz darauf baute er sein Abitur am Berufskolleg. Sein damaliger Trainer, Peter Neururer, hielt den Sechser für „das vielleicht größte deutsche Talent seit 50 Jahren“. Seine Einschätzung bestätigt Goretzka seit drei Jahren auf höchstem Niveau.

Dafür musste er jedoch viel tun. So legte er um die fünf Kilo an Muskelmasse zu, um noch durchsetzungsfähiger zu werden. Eine Strategie, die offenbar fruchtet. Der 26-Jährige hat sein Verletzungspech, das ihn auf Schalke noch über 60 Spiele binnen fünf Jahren hatte verpassen lassen, weitgehend abgelegt. Kurz vor der EM schlug das Sportlerschicksal dennoch zu: Goretzka musste pausieren, Jogi Löw nahm ihn trotzdem mit. Spätestens seit seinem Ausgleichtor gegen Ungarn weiß jeder, warum. Der Sechser wurde trotz fehlender Spielpraxis eingewechselt und traf kurz vor Schluss zum 2:2. Der Bann war gebrochen und Deutschland weiter.

Auch wenn Goretzka seit drei Jahren beim FC Bayern Titel um Titel sammelt und auch beim DFB glänzt, blieb er stets auf dem Boden. Der Ruhrpottler gründete mit Joshua Kimmich die Initiative „We kick Corona“ und stellte mit seinen Kollegen eine Million Euro für soziale Einrichtungen zur Verfügung. Wenn er in der Heimat ist, unternimmt der Familienmensch viel mit seinen drei Schwestern. „Endlich mal wieder die saubere Ruhrpottluft schnuppern“ kommentierte er einmal einen Heimatbesuch mit einem Augenzwinkern.

Auch Freundin Mathea Fischer soll aus dem Pott stammen, er hat sie vermutlich 2015 beim FC Schalke kennengelernt. Über sie ist wenig bekannt, denn das Paar hält sich abseits des Rampenlichtes auf. Eine Lehre, die Goretzka aus seiner Zeit bei Schalke gezogen hat? So oder so, als Fußballer steht er dort ohnehin im Mittelpunkt. Und mittlerweile auch wieder in der Gunst der Fans. Sprüche wie „Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum“ tragen dazu ebenso bei, wie seine zum Herz geformten Hände während des Torjubels.

