10. Dezember: Sortieren Sie Ihre digitale Fotosammlung

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Von Ida König

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 10. Dezember hat Digital-Redakteurin Ida König eine Idee.

In diesem Jahr wurde in vielen Haushalten so viel aufgeräumt wie schon lange nicht mehr. Das ist kein Wunder, schließlich verbringen die meisten Menschen deutlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und wollen es sich dort so schön wie möglich machen. Besser ignorieren lässt sich hingegen das digitale Chaos – dabei schlummern hier oft Schätze. Warum also nicht die Wintermonate nutzen und Ordnung in die Bildersammlung bringen?

Sortieren Sie Ihre Fotos - vielleicht finden Sie Ideen für Weihnachtsgeschenke!

Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig, es gibt zahlreiche Programme, die einem die Arbeit erleichtern sollen und zusätzlich Funktionen wie eine automatische Kategorisierung bieten. Damit es aber nicht beim guten Vorsatz bleibt, kommt hier eine Empfehlung für den möglicherweise einfachsten Weg: Ein erster Schritt ist bereits getan, wenn Sie alle Bilder von Smartphone, Tablet und Digitalkamera an einem Ort sichern – entweder auf einem Computer oder im virtuellen Speicher in der Cloud. Am schnellsten entsteht dann ein gewisser Überblick, wenn Sie Ihre Fotos nach Jahren sortieren, je nach Menge der Bilder bieten sich Unterordner für Monate und bestimmte Ereignisse an.

Versuchen Sie nicht, tausende Fotos an einem Tag zu sortieren – nehmen Sie sich lieber Zeit und freuen Sie sich an den Urlaubsschnappschüssen und Geburtstagsfotos aus Corona-freien Jahren. Dann finden Sie vielleicht auch Bilder, die Sie in der Wohnung aufhängen oder als Fotoalbum zu Weihnachten verschenken könnten. Ein Tipp, falls Sie die Fotos drucken lassen möchten: Achten Sie beim Anbieter auf gute Qualität. Bilder mit blassen Farben und schlechter Auflösung landen doch nur wieder in der Schublade.

