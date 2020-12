vor 6 Min.

12. Dezember: Backen und singen - Adventstipps von Mimi und Josy

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 12. Dezember haben die singenden Augsburger Schwestern Mimi und Josy ein paar Tipps:

Heute sind wir dran mit Tipps, wie Ihr Eure Weihnachtszeit verschönern könnt! Wir verbringen gerne Zeit mit unserer Familie und normalerweise auch mit Freunden. Oft spielen wir Poker oder schauen „ Harry Potter“ (die Filme sind ja alle sehr schön weihnachtlich...). Beim Poker lässt sich super gut eine Art Jackpot für den Gewinner auswählen. Darin kann alles sein - von einem Lebkuchen bis zu einem kleinen Geschenk.

Backen und dazu singen: So verbringen Mimi und Josy den Advent

Ein Tipp wäre auch gemeinsam zu kochen oder zu backen! Unsere Familie mütterlicher Seite kommt aus Schweden. Dort sind Zimtschnecken ein weihnachtliches Gebäck. Dabei wird ein einfacher Hefeteig mit Butter, Zucker und Zimt beschmiert und zu kleinen Schnecken geformt. Im Internet findet man viele Rezepte dazu. Übrigens kann man beim Backen schön laut Weihnachtsklassiker mitsingen und viel Teig essen. An alle Hundebesitzer: Genießt die Adventszeit mit langen Spaziergängen, so wie wir es mit unserem Kalle tun. Wenn man sich warm genug anzieht, macht man sich selbst und seinem Vierbeiner eine große Freude. Vor allem in der jetzigen Situation, in der wir alle in unseren Aktivitätsmöglichkeiten recht eingeschränkt sind, ist ein Spaziergang eine erholsame Ablenkung.

Wir wünschen euch alles Gute und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund und passt aufeinander auf!

Liebe Grüße, Mimi und Josy

Alle Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.

Themen folgen