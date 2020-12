vor 26 Min.

14. Dezember: Tauchen Sie beim Schach in ein anderes Universum ein!

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 14. Dezember hat Schach-Großmeister Stefan Bromberger eine Anregung:

Brett aufbauen und los geht’s. Allein aus einem bestimmten Grund bietet sich Schach dieser Tage als Freizeitbeschäftigung an: Nötig ist nur ein Mitspieler. Im Rahmen von Corona-Beschränkungen werden die zwei Haushalte nicht überschritten. Ein Verwandter, ein Freund, Frau oder Kind – vollkommen egal. Außerdem braucht es nicht viel, um eine Partie zu spielen. Schach ist minimalistisch, ein Brett und die Figuren reichen fürs Vergnügen.

Beim Schach ist Kreativität, Disziplin und Mut gefragt

Während des Spiels werden alle anderen Gedanken beiseitegeschoben, der Spieler schärft den Fokus und konzentriert sich ausschließlich darauf, wie er den anderen matt setzen kann. Der Weg dorthin stellt den Kopf vor Herausforderungen. Das Schachspiel ist weit mehr, als Figuren von A nach B zu schieben, für mich ist es vor allem deshalb so interessant, weil es so facettenreich ist. Beim Schach taucht der Spieler in ein eigenes Universum ein. Muss dort kreativ sein, Ideen entwickeln und diese umsetzen. Während des Spiels fließen verschiedene Bereiche ineinander: Kunst, Wissenschaft, Wettkampf. Fähigkeiten werden trainiert – und das auf eine besonders angenehme Art und Weise. Das Spiel mit Dame, Springer und Co. erfordert Mut, Hartnäckigkeit, Disziplin und Präzision. Außerdem lernt man fürs Leben: Der Mensch neigt dazu, sich zu überschätzen und den Gegner zu unterschätzen. Im Schach bekommt man umgehend dafür die Quittung.

Stefan Bromberger, 38, betreibt den Schachsport als Wettkampfspieler, seit 2014 ist er Großmeister.

