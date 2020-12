vor 56 Min.

15. Dezember: Atmen Sie einfach mal auf!

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 15. Dezember hat der Nördlinger Heilpraktiker für Psychotherapie Gebhard Gediga einen Tipp:

Nehmen Sie sich kurz Zeit. Für sich. Für Ihren Körper, Ihren Geist. Gerade in dieser Zeit, in der ein langer Atem nötig ist und unser Immunsystem dringend gestärkt werden sollte, bringen schon kurze Atemübungen Entspannung und Energie. Suchen Sie sich also einen ruhigen Platz mit einem angenehmen Ausblick, gerne auch in der Natur.

Eine Atemübung auch fürs Herz

Nehmen Sie zu Beginn einen bewussten, tiefen Atemzug und spüren Sie beim Ausatmen das Ankommen an Ihrem Platz und die Verbindung Ihrer Füße mit dem Boden. Stellen Sie sich nun aufrecht hin, die Füße nebeneinander hüftbreit, die Hände in einer nach oben geöffneten Haltung ineinander liegend etwa auf Höhe des Bauchnabels. Mit dem nächsten tiefen Einatmen öffnen Sie Ihre Hände und Arme weit ausbreitend zur Seite von unten nach oben und führen die offenen Handflächen weit über dem Kopf in eine Art Gebetshaltung oder Geste der Dankbarkeit zusammen. Der Blick richtet sich nach oben. Dann die gefalteten Hände bis auf Höhe des Brustbeins senken und dabei tief durch die Nase ausatmen. Die gefalteten Hände leicht nach oben auf die Höhe des Herzens führen, Daumen berühren die Herzregion – dabei tief einatmen.

Im letzten Schritt öffnen sich die Hände nach unten zur Seite – die Arme werden ganz lang. Es ist eine symbolische Haltung des Loslassens. Der Blick geht nach unten, tief dabei ausatmen. Zum Schluss legen Sie Ihre Handinnenflächen unterhalb des Bauchnabels ab und spüren der Bewegung nach und Ihrem Atemfluss. Wiederholen Sie die Übung, so oft Sie mögen.

