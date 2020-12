vor 58 Min.

2. Dezember: Wie wär's denn mal wieder mit Stricken?

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Von Maria Heinrich

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Hinter Türchen Nummer zwei unseres Adventskalender steckt ein Vorschlag unserer Kollegin Maria Heinrich.

„Aufs Sofa mummeln, die Adventsbeleuchtung einschalten, Weihnachtsmusik dazu und loslegen. Stricken ist einfach gemütlich, man kommt dabei so wunderbar in Weihnachtsstimmung. Es hat dabei auch so etwas herrlich Monotones: einstechen, Faden aufnehmen, durchziehen, abheben. Und wieder von vorne. Sind die Finger erst einmal ein bisschen geübt, arbeiten sie wie von allein. Zeit, um mal wieder die Gedanken schweifen zu lassen und tagzuträumen. Von Weihnachten mit der Familie. Vom Urlaub, den man immer mal machen wollte. Von einer Zeit nach Corona.

Egal ob Socken oder Pullover: Im Internet gibt es viele Strickanleitungen

Gleichzeitig ist Stricken auch Kreativität pur. In Mustern, Farben, Garnen und Modellen kann man sich so richtig austoben – und sich in den sozialen Netzwerken von Strickfluencern inspirieren lassen. Für einen Kissenbezug mit den Armen gestrickt zum Beispiel. Für eine Mütze, die man immer schon mal in der einen Form und der einen Farbe haben wollte. Oder für ein Paar Socken zum Verschenken. Das Tolle dabei: Als Anfänger kann man sich mithilfe von Videos im Internet nahezu jede Technik selbst beibringen. Vom Schal bis zum gemusterten Winterpullover gibt es online so gut wie jede Anleitung zu finden.“

7 Bilder So stricken Sie einen klassischen Socken Bild: Maria Heinrich

Wenn Sie Lust haben, selbst einen klassischen Socken zu stricken (oder auch zwei), dann können Sie sich dazu diese Videoanleitung ansehen:

Alle Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.



Themen folgen