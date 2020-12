06:00 Uhr

22. Dezember: Wagt euch auf neue Wege!

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 22. Dezember hat die Triathletin Katja Mayer einen Tipp:

Als ehemalige Profi-Triathletin ist es für mich selbstverständlich, mich draußen in der Natur zu bewegen. Zu laufen, Rad zu fahren oder zu schwimmen. In den kalten Wintermonaten kommen in meiner Familie natürlich die Laufschuhe am meisten zum Einsatz. Ich kann in dieser ungewöhnlichen Adventszeit nur alle Menschen aufmuntern, nach draußen zu gehen an die frische Luft und sich wegen der Schließung der Sportstätten im Freien zu bewegen. Ein kleiner Tipp von mir: sich dabei auch einmal auf ungewöhnliche Wege wagen!

Katja Mayer rät: Suchen sie Laufstrecken, die sie noch nicht kennen!

Egal ob beim Joggen, Radfahren, Nordic Walken oder Spazieren gehen. Suchen Sie sich dafür auch einmal Strecken aus, die Sie noch nicht kennen. Fahren Sie in andere Stadtteile und laufen los. Meine Tochter und ich haben das für uns gewissermaßen als neues Abenteuer entdeckt. Auch im Wald verlassen wir einfach mal die großen, ausgetretenen Pfade und biegen in die kleinen Spuren rechts oder links ein. Es ist spannend, sich auf einen Weg einzulassen, der auch mal in einer Sackgasse führen kann oder ins Nirgendwo. Dann muss man halt wieder umkehren. Aber es bringt Spaß und regt den Entdeckersinn an.

Verlaufen kann man sich dabei eigentlich nicht, wenn man einen guten Orientierungssinn und zur Sicherheit auch ein Handy dabei hat. Probieren Sie es aus!

