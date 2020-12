vor 39 Min.

23. Dezember: Machen Sie eine kulinarische Weltreise!

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 23. Dezember hat Digital-Reporterin Christina Heller-Beschnitt einen Tipp:

An Weihnachten oder eigentlich in der gesamten Zeit zwischen den Jahren sind wir kulinarisch ja recht festgefahren: Erst kommt das große Futtern mit Braten oder Raclette, Fondue oder Bratwürstchen – und danach das große Essens-Koma. Daran gibt es auch gar nichts auszusetzen. Aber: Falls Sie in diesem doch sehr eintönigen Jahr ein bisschen Abwechslung benötigen, hier ein Vorschlag. Wenn wir schon alle daheim bleiben mussten und für viele der Sommerurlaub ausfiel, dann holen wir uns zwischen den Jahren doch die Welt einfach nach Hause auf den Teller.

Burger, Sushi, Pizza - Anleitungen gibt es im Internet

Machen wir eine kulinarische Weltreise. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch in einem amerikanischen Diner. Serviert werden Hamburger zum Selbstbelegen und dazu Kartoffelwedges. Das ist nicht nur leicht zu kochen – Burger-Patties, Tomaten, Salat, Käse, Soßen und was sonst noch auf dem Burger schmeckt – es macht auch Spaß.

Genauso leicht lassen sich eine vietnamesische Garküche, eine italienische Osteria oder ein japanisches Sushi-Restaurant ins eigene Zuhause holen. Anleitungen, wie Sie Sushi selber machen können oder vietnamesische Sommerrollen, finden sich viele im Netz. Klar, das Essen wird nicht zu 100 Prozent schmecken wie im Urlaub. Und vielleicht – beim Sushi ist die Wahrscheinlichkeit hoch – nicht so aussehen. Aber der kulinarische Ausflug bringt garantiert Abwechslung. Und das ist doch viel wert in diesen Tagen.

Alle Türchen unseres Adventskalenders finden Sie hier.

Themen folgen