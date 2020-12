vor 22 Min.

3. Dezember: Claudia Roth rät, ein altes Buch zu lesen

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 3. Dezembet hat Grünen-Politikerin Claudia Roth eine Idee.

Unternehmen Sie doch mal wieder einen Gang zum Bücherregal und nehmen ein schönes altes Buch heraus. Ich empfehle ein Märchenbuch von Hans Christian Andersen. Und lesen Sie eine der bewegendsten Weihnachtsgeschichten, die je geschrieben wurden: Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern.

Halten wir Abstand, aber halten wir zusammen

Lesen Sie die Geschichte Ihren Liebsten vor, lesen Sie für die einsame Nachbarin oder den alleinstehenden Onkel. Und erinnern wir uns gerade in diesen Zeiten, was uns die Pandemie abfordert: Soziale Distanz - die so weh tut - ist heute Beitrag zum Gemeinwohl. So paradox es klingt: Gerade jetzt, wo die Pandemie uns zwingt, Abstand zu halten, auf Distanz zu gehen, gerade jetzt müssen wir enger zusammenrücken. Entscheiden wir uns für Solidarität statt Egoismus, halten wir Abstand, aber halten wir zusammen.

Zur Person: Claudia Roth, 65, ist Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags.

