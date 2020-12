vor 20 Min.

4. Dezember: Hier können Sie zum Jahresende noch sparen

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 4. Dezember gibt es Ratschläge vom Finanzexperten.

Kümmern Sie sich doch mal wieder um ihr Konto! Da sind zum Beispiel die Freibeträge. Anleger zahlen für Gewinne über dem Freibetrag 25 Prozent pauschale Abgeltungsteuer. Jetzt ist noch Zeit, den Steuerfreibetrag für 2020 anzupassen. Passen die Freistellungsaufträge für Zinsen und andere Kapitalerträge noch? Für Singles liegt der Freibetrag bei 801 Euro (1602 Euro für Ehepaare). Wer auch Verluste im Wertpapiergeschäft gemacht hat, kann diese mit den Gewinnen verrechnen. Bis zum 15. Dezember kann man eine Verlustbescheinigung bei der Bank einholen.

Sascha Straub arbeitet bei der Verbraucherzentrale Bayern und kümmert sich um Finanzdienstleistungen. Bild: Marcus Schlaf

Und was ist mit der Altersvorsorge? Riester-Sparer erhalten staatliche Zulagen. Die volle Förderung erhält aber nur, wer 4 Prozent seines rentenversicherungspflichtigen Vorjahresbruttos eingezahlt hat. Bis Jahresende sollte man geprüft haben, ob man alle staatlichen Zulagen beantragt hat. Nach zwei Jahren verfällt der Anspruch. Spätestens bis Ende Dezember müssen also die Zulagen für 2018 beantragt werden und fehlende Beträge auf das Riester-Konto eingezahlt werden. Mit einem Dauerzulagenantrag erspart man sich diesen Aufwand in der Zukunft.

