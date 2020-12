vor 7 Min.

6. Dezember: Marschieren Sie einfach los, rät FDP-Politikerin Nicola Beer

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 6. Dezember hat FDP-Politikerin Nicola Beericola eine Idee.

Einfach mal den Kopf freikriegen, laufen und raus in die Natur. Festes Schuhwerk, dicke Jacke, meinen Mann (Reihenfolge beliebig, Maske nicht vergessen). Und einfach mal marschieren. Gar nicht, um anzukommen, sondern um mal loszukommen, loskommen vom Schreibtisch, loskommen vom Alltag. Es muss gar nicht der Wald sein, es reicht auch der Stadtpark, eine Grünanlage. Ohne Verabredung, ohne schwere Handtasche und am besten ohne Telefon. Einfach mal in Bewegung sein, Gedanken schweifen, sich jetzt um diese Jahreszeit mal ordentlich den Wind um die Nase wehen lassen. Natur wirkt. Danach dann zu Hause eine schöne, heiße Tasse Tee – oder auch heißer hessischer Apfelwein - und ein Stück Kuchen darf’s auch gerne sein. Eines meiner Lieblingsrezepte – von meiner Mutter gelernt – verrate ich gerne hier: Biggis Apfelkuchen.

Nicola Beer verrät das Rezept für den Apfelkuchen ihrer Mutter

Benötigte Zutaten:

4-6 Äpfel, am besten säuerliche, geschält, entkernt und grob geschnitten

1 Tasse Mehl

1 Tasse Zucker

½ Tasse Milch

1 Teelöffel Backpulver

1 Päckchen Vanillinzucker

2-3 Eier, je nach Größe

Zubereitung;

Backofen auf 160 Grad vorheizen.

Eine Springform mit Backpapier auslegen.

Geschnittene Apfelstücken darauf verteilen.

Alle anderen Zutaten gut verrühren, bis es etwas schaumig ist, und über die Äpfel gießen.

Ab damit in den Ofen: 40 min backen, dann 10 Minuten noch im Ofen ruhen lassen.

Kuchen einmal stürzen, um das Backpapier zu entfernen, einmal zurückstutzen, damit er besser aussieht: Wer mag, stäubt noch ein wenig Puderzucker kurz vor dem Verzehr drüber.

Guten Appetit! Alles Gute Ihnen! Bleiben Sie gesund!

Zur Person: Nicola Beer, 50, sitzt für die FDP im Europäischen Parlament und ist dort Vizepräsidentin.

