Faktencheck: Bild mit Putin-Heißluftballon wurde künstlich erzeugt

Auf mehreren Plattformen wird ein Bild verbreitet, das eine „Überraschung in Berlin“ zeigen soll: Im Vordergrund scheint ein Heißluftballon mit mehreren Passagieren zu schweben, „verziert mit dem Gesicht von Putin“, wie es im Post heißt. Im Hintergrund sieht man das Brandenburger Tor und den Fernsehturm. Doch haben wirklich Sympathisanten des russischen Präsidenten Wladimir Putin eine derartige Aktion durchgeführt?

Bewertung

Das Bild ist eine Fälschung. Anhand der Umgebung sieht man, dass es sich um kein echtes Foto handeln kann.

Fakten

Schaut man sich das Bild genau an, fallen mehrere Details auf, die es als Fälschung entlarven:

An den Gebäuden links und rechts sowie den Bäumen im Hintergrund sieht man, dass die Ostseite des Brandenburger Tors als Vorlage diente. Der Fernsehturm steht jedoch nicht westlich davon im Tiergarten, wie es hier den Anschein hat, sondern mehr als zwei Kilometer östlich auf dem Alexanderplatz.

Der Schatten des Tors fällt auf das Gebäude links im Bild, das südlich davon steht. Das ist jedoch unmöglich, denn dafür müsste das Sonnenlicht aus nördlicher Richtung einfallen.

Auch bei Ballon und Gondel scheint jeweils die Nordseite der Sonne zugewandt zu sein.

In einigen Posts sieht man am unteren Bildrand eine mehrspurige Straße ohne Grünstreifen in der Mitte. Doch so ein Straßenbild gibt es weder östlich am Pariser Platz noch westlich an der Straße des 17. Juni.

Die Spitze des Fernsehturms hat nicht acht rote Streifen, sondern elf .

Bei so vielen Unstimmigkeiten und Logikfehlern ist nicht überraschend, dass sich über eine derartige Aktion im Zentrum Berlins keine Medienberichte finden. Sie hat einfach nie stattgefunden.

Als geschichtsträchtiges Wahrzeichen ist das Brandenburger Tor schon vermehrt zum Objekt von Falschbehauptungen geworden. So wurde in ein Banner an einem Nebengebäude das Logo der SPD montiert, ein anderes Mal soll angeblich die Beleuchtung des Tors gehackt worden sein.

(Stand: 16.10.2025)

Haben auch Sie einen Sachverhalt, den man einmal unter die Lupe nehmen sollte? Ein Foto, Video oder eine Aussage, die geprüft werden sollte? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an die dpa-Faktenchecker unter 0160 3476409 via WhatsApp. (Keine Gewähr für eine Veröffentlichung)

