Fake-Gewinnspiel nutzt fremdes Foto als Profilbild

Angeblich gibt es bei diesem vermeintlichen Gewinnspiel einen „super Preis“ zu gewinnen - doch um was es genau geht, das verrät der Beitrag auf Facebook nicht. „Wenn du eine andere Zahl als 69 findest, bekommst du einen Preis“, heißt es dort. Doch diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen.

Dieses Gewinnspiel ist nicht seriös.

Es mutet schon mal seltsam an, dass bereits im September ein Gewinnspiel „zum Jahresende 2025“ ausgerufen wird. Mehrere Eigenschaften des Profils, auf dem das angebliche Spiel gepostet wurde, lassen ebenfalls Zweifel zu, ob es sich um ein echtes Gewinnspiel handelt:

Mit einer Bilderrückwärtssuche lässt sich das Profilfoto des Accounts an anderer Stelle im Internet finden - auf einem englischen Blog aus dem Jahr 2016 . Offensichtlich hat die Macher hinter dem vermeintlichen Gewinnspiel also das Bild einer Schuldirektoratsassistentin aus England zweckverwendet.

Die Seite gibt es erst seit dem 2. September und hat bisher nur das vermeintliche Gewinnspiel als Post sowie nur einen Follower. Bei betrügerischen Seiten ist das oft der Fall, weil die Seiten einzig zum Anlocken von Opfern gebaut werden.

An keiner Stelle ist zu lesen, wer für die Seite verantwortlich ist . Gewerblich genutzte Seiten müssen laut Gesetz ein Impressum haben, das unter anderem eine Postadresse und Kontaktmöglichkeiten enthält.

Verbraucherschützer und die Polizei warnen immer wieder davor, bei dubiosen Gewinnspiel-Angeboten die eigene E-Mail-Adresse oder sonstige persönliche Daten weiterzugeben, auch weil diese Daten verkauft werden können.

