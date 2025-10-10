Auswirkung des Klimawandels: Rekordjahr für Korallenrückgang im Great Barrier Reef

Die perfekte Symbiose: Korallen und Algen bilden eine harmonische Lebensgemeinschaft, die sich mit den Herausforderungen und Folgen des Klimawandels konfrontiert sieht. In einem Facebook-Post ist vom Blühen und Gedeihen des Great Barrier Reef die Rede. Wie sieht die Lage im weltweit größten Korallenriff wirklich aus?

Das Great Barrier Reef verzeichnet eine langfristige Verschlechterung des Ökosystems und jüngst den größten Korallenverlust seit Messbeginn. Der Klimawandel beeinflusst die Korallenbleiche und verkürzt die Erholungsphasen der Riffe.

Mit fast 3000 individuellen Korallenriffen bildet das Great Barrier Reef in Australien das umfangreichste Korallensystem des Planeten. Auf einer Fläche gut vier Mal so groß wie Österreich befindet sich dort ein komplexes Ökosystem, das Lebensraum für rund ein Drittel aller bekannten im Meer lebenden Arten ist. Nicht nur das, 64.000 Jobs hängen an dem australischen Riff. Klimawandel, tropische Wirbelstürme und Dornenkronenseesterne stellen die größten Belastungen für das Great Barrier Reef dar. Auf Facebook macht diesbezüglich ein Screenshot eines Blog-Beitrags die Runde. Auch auf anderen Portalen kursieren ähnliche Behauptungen.

Das vierte Jahr in Folge sei von einem Rekordwachstum der Korallen die Rede, heißt es. Ein Vergleich der Jahresberichte von 2022 bis 2025 des Australischen Instituts für Meereswissenschaften (AIMS) beweist das Gegenteil. Zwar wurde laut dem jährlichen AIMS-Report aus dem Jahr 2022 tatsächlich das höchste Korallenwachstum seit Messbeginn verzeichnet, jedoch gab es bereits 2023 nur geringe Veränderungen. Im Jahr 2024 wurde erneutes Wachstum, im Report aus 2025 jedoch der größte jährliche Rückgang seit Beginn des Monitorings dokumentiert. Somit kann nicht von vier aufeinanderfolgenden Rekordjahren gesprochen werden, geschweige denn von einer positiven Entwicklung.

Das Great Barrier Reef in Australien wächst nicht

Die Behauptung bezieht sich des Weiteren auf ein Update zur Riffgesundheit für Juni 2025, das von der Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA/ Riffbehörde) veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um die Ergebnisse einer Untersuchung aus dem Zeitraum zwischen 14. April und 31. Mai 2025. Die Behauptung, „dass 31 von 34 Riffen keinerlei Bleiche aufweisen“, lässt sich mit diesen Informationen tatsächlich bestätigen. Allerdings herrscht während dieser Zeitspanne in Australien Herbst.

Kontrolliert man die Untersuchungen während der australischen Winter- (Juni - August), Frühlings- (September - November) und Sommermonate (Dezember - Februar), entsprechen die Resultate der monatlichen Updates den einschlägigen Temperaturen. So sind laut einem Gutachten vom 27. Februar 2025 beispielsweise 17 von 19 untersuchten Riffen von der Korallenbleiche betroffen.

Des Weiteren zeichnen sich zwischen den monatlichen Updates der Riffbehörde und dem Jahresbericht des Instituts für Meereswissenschaften unterschiedliche Effekte ab. Kurzfristige Erholungsphasen in Abhängigkeit der Jahreszeiten stehen in diesem Fall langfristigen Rückgängen und Bleichungseffekten gegenüber. Verschiedene Medien wie orf.at oder Reuters haben die Daten der Jahresberichte übernommen.

Klimawandel wirkt sich weiterhin auf das Great Barrier Reef aus

Die erhöhte Häufigkeit und das Ausmaß weit verbreiteter Korallenbleichen erklärt das AIMS nicht wie das Online-Portal als „natürliche“ Korallenbleiche. Vielmehr sieht das Institut darin einen Beweis dafür, dass sich die „thermische Belastung aufgrund des Klimawandels weiterhin [...] auf kritische tropische Meeresökosysteme auswirkt“ (Seite 15).

Dass Korallen sich erholen können, stimmt an sich. Allerdings wirken verschiedene Einflüsse auf ihre Gesundheit und die Regeneration ein. Häufiger werdende Korallenbleichen verkürzen zum Beispiel die Erholungsphasen (Seite 4) und verhindern, dass – wie online verbreitet – „sich Korallen erfahrungsgemäß schnell regenerieren“.

Für das rasche Wachstum des Korallenriffs in den letzten Jahren ist vor allem die „Acropora-Koralle“ verantwortlich. Sie entwickle sich zwar exponentiell, sei aber besonders anfällig für die typischen Belastungen des Riffs wie Hitze und Wirbelstürme. Zudem gilt sie als bevorzugte Beute des Dornenkronenseesterns, sodass schnelles Korallenwachstum ebenso schnell wieder vernichtet werden kann.

Riffbehörde und AIMS erkennen den Klimawandel als „größte Bedrohung für das Riff” und als Ursache für seine langfristige Verschlechterung an. Auf ihrer Website spricht sich die Behörde für eine Reduzierung der CO2-Emissionen aus und setzt sich das Ziel „Net Zero by 2030”. Damit wird die auch Behauptung „Die Evolution schert sich nicht um Net-Zero oder CO2-Kompensationen“ auf einer der Plattformen zumindest im Blick auf die Entwicklung im Great Barrier Reef ad absurdum geführt.

(Stand: 27.8.2025)

