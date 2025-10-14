Highway-Polizei stellt Unfall völlig anders dar

In dem Video schrammt ein grünes Auto auf einem Highway an der Leitplanke entlang. Der Fahrer des Wagen scheint seine Hände wie im Gebet zu halten. Als die Leitplanke endet, zieht das Auto rechts über die Nebenfahrbahn und kollidiert mit einem anderen Auto. Ist tatsächlich der Autopilot-Modus für den Unfall verantwortlich, wie in dem Post behauptet?

Bewertung

Nein, die Polizei schließt das aus. Nach Angaben der kalifornischen Highway Patrol fuhr der Fahrer wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss.

Fakten

Die kalifornische Highway Patrol hat auf Facebook ein Statement zu dem Unfall veröffentlicht. Darin gibt sie an, dass am 13. August 2025 ein grüner Ford Mustang Mach-E - also das Auto aus dem Video - auf der Autobahn US-101 bei San Carlos einen Unfall mit einem anderen Wagen verursacht habe. Ihre Untersuchungen hätten ergeben, dass das automatisierte Fahren nicht eingeschaltet war. Der Fahrer des Ford Mustang sei wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen worden.

In ihrem Presse-Statement erwähnt die Highway Patrol ebenfalls das Video, das online kursiert und warnt davor, dass solche Videos häufig nicht den gesamten Kontext erfassen würden.

Kein autonomes System

Das Fahrerassistenzsystem von Ford, BlueCruise, erlaubt dem Fahrer freihändig zu fahren und unterstützt zum Beispiel Bremsen und Lenken. Dafür muss sich das Auto jedoch in einer „Blue Zone“ - bestimmten registrierten Autobahnabschnitten - befinden. Bei Blue Cruise handelt es sich nicht um ein autonomes System. Ford betont, dass der Fahrer jederzeit wachsam sein und im Notfall sofort die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen können müsse.

Grundsätzlich gibt es verschiedene Stufen des automatisierten oder autonomen Fahrens. Auf der niedrigsten Stufe steht assistiertes Fahren mit beispielsweise Tempomat. Auf der höchsten Stufe ist komplett autonomes Fahren. Dabei ist nicht mehr vorgesehen, dass der Fahrer ins Fahren eingreift. In der Diskussion über autonomes Fahren werden diese verschiedenen Stufen häufig vermischt.

Bisherige Unfälle mit Fahrassistenten

Auch wenn der Unfall in diesem Video nicht mit dem Fahrassistenten zusammenhing, gibt es immer wieder Unfälle beim autonomen oder autonomisierten Fahren. Im Februar 2024 verursachte ein Mustang Mach-E, wie im Video, einen tödlichen Unfall in Texas. In diesem Fall soll der Fahrassistent eingeschaltet gewesen sein.

Zudem zeigt eine Auswertung der US-Verkehrssicherheitsbehörde (NHTSA), dass Fahrzeuge mit teilautomatisierten oder automatisierten Fahrsystemen häufig in Unfälle verwickelt sind. Zwischen Juni 2021 und Juni 2024 gab es 3.979 Vorfälle - exakt 2.146 Fälle davon betrafen Tesla-Fahrzeuge.

