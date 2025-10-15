Vermeintlicher Vermisstenfall „Lisa Vogel“ ist Fälschung

Wird ein Kind vermisst, berührt und besorgt das oftmals viele Menschen. Auf einen solchen angeblichen Fall wird aktuell in Facebook-Gruppen aufmerksam gemacht: „Lisa Vogel wurde gestern beim Spielen in ihrem eigenen Garten entführt!“, heißt es dort. Doch sowohl in Calw (Baden-Württemberg), als auch in Jena (Thüringen) wird „Lisa Vogel“ angeblich vermisst. Was steckt dahinter?

Bewertung

Kein echter Vermisstenfall, es handelt sich um eine Falschmeldung. Sie kursiert in vielen regionalen Online-Gruppen. Die Polizei warnt, dass dahinter eine Masche stecken könne, um an sensible Daten zu kommen.

Fakten

Polizeien an mehreren Orten in Deutschland dementieren, dass tatsächlich aktuell ein Mädchen namens Lisa Vogel vermisst wird .So teilte etwa die Polizei in Görlitz (Sachsen) mit, dass ihr die erfundene Vermisstenmeldung mit Bezug zu Bautzen bekannt wurde. „Bei dieser Meldung handelt es sich um eine Falschmeldung! Derartige Fake-News können auch immer dazu genutzt werden, an sensible Daten zu gelangen, dem sogenannten Phishing“, so die Polizeidirektion Görlitz in einer Mitteilung. User würden unter anderem zur Eingabe ihrer Facebook-Daten aufgefordert. „Die Polizei rät, diese Falschmeldung nicht zu teilen und keine sensiblen Informationen preis zu geben“, warnen die Beamten.

Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mainz (Rheinland-Pfalz) sprach gegenüber dem SWR von einer Falschmeldung. Sie sei bereits mit Bezug zu Alzey, Bingen, Ingelheim oder Wackernheim, aber auch in Essen aufgetaucht. Eine echte Vermisstenmeldung könnten besorgte Bürger daran erkennen, dass sie von der Polizei herausgegeben werde.

Auch in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) berichtete die Polizei der „Recklinghäuser Zeitung»“davon, dass sie Kenntnis von der Falschnachricht um das vermeintlich vermisste Kind habe.

Diese Masche, mit der Sorge um vermeintlich vermisste Kinder womöglich sensible Daten abzugreifen, kursiert immer wieder - zuletzt auch in der Variante „Mia Weber“. Dabei handelte es sich ebenfalls um eine Falschmeldung.

Haben auch Sie einen Sachverhalt, den man einmal unter die Lupe nehmen sollte? Ein Foto, Video oder eine Aussage, die geprüft werden sollte? Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht an die dpa-Faktenchecker unter 0160 3476409 via WhatsApp. (Keine Gewähr für eine Veröffentlichung)

Transparenzhinweis Das Projekt „Augsburg checkt‘s“ erfolgt in Zusammenarbeit der Stadt Augsburg, der Stadtwerke Augsburg, der Augsburger Allgemeinen, der Günter Holland Journalistenschule und der Deutschen Presseagentur. Stadt Augsburg und Stadtwerke Augsburg stellen Gebäude, Liegenschaften sowie Fahrzeuge für die Initiative zur Verfügung. Dort sind Plakate zu sehen, in den Trams und Bussen werden Inhalte von „Augsburg checkt‘s veröffentlicht“. Auf Inhalte haben weder Stadt noch Stadtwerke Einfluss. Die Faktenchecks wurden von der Deutschen Presseagentur recherchiert und werden unter anderem über die Augsburger Allgemeine publiziert.