Faktencheck: Polizei ging durchaus gegen Randalierer vor

Das etwa zweieinhalb Minuten lange Video zeigt eine Straße, auf der drei Polizeiwagen stehen. Mehrere Polizisten beobachten, wie ein Mann mit einer Stange auf die Fahrzeuge einschlägt. Der Clip wird in sozialen Netzwerken verbreitet – häufig mit der Behauptung , die Polizei greife nicht ein, weil es sich bei dem Täter um einen Migranten handele. Doch hat die Polizei nur zugesehen?

Bewertung

Nein, laut Behörden wurde der Mann im Verlauf des Geschehens angeschossen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Fakten

Nach einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis kam es am 11. Oktober 2025 in Arnsberg zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann angeschossen wurde. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen 40-jährigen Deutschen albanischer Abstammung, der mit einer Eisenstange unter anderem auf Einsatzfahrzeuge einschlug und sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielt. Er wurde durch einen Schuss verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Schilderungen stimmen überein

Im Video ist links ein Restaurant mit dem Namen „ El Toro“ zu erkennen. Eine Suche bei Google Maps zeigt: Das Lokal liegt an der Clemens-August-Straße in Arnsberg – der gleichen Straße, die auch in der Pressemitteilung genannt wird. Ein TikTok-Beitrag von RTL West zeigt identische Szenen. Damit handelt es sich bei den kursierenden Videos sehr wahrscheinlich um denselben Vorfall.

Beamte handelten nach Vorschrift

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei das zögerliche Vorgehen der Einsatzkräfte eine „besonnene Entscheidung“ gewesen, da zunächst unklar war, welche Gefahr von dem Mann ausging. „Es galt zu verhindern, dass er unkontrolliert Menschen angreift“, zitiert der WDR den Sprecher. Zudem werde geprüft, ob der Mann aufgrund psychischer Probleme schuldfähig ist.

(Stand: 16.10.2025)

