Betrüger fälschen schon wieder Fahndungsaufruf

Es ist ein perfides Spiel mit Not: Auf Facebook verbreiten sich Posts mit angeblichen Vermisstenfällen. „11-jährige Paula Neumann wurde entführt“, steht zum Beispiel in einem Post.

Bewertung

Es handelt sich um eine Falschmeldung.

Fakten

Die zuständige Polizeiinspektion in Wiesbaden teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Entsprechend wertlos ist die scheinbare Phantomzeichnung, die dem Post beigefügt ist, obwohl angeblich „jede Spur“ fehlt.

Außerdem wird verbreitet, „Paula Neumann“ sei in Aschaffenburg entführt worden - doch auch diesen Fall dementierte die Polizei in der lokalen Zeitung Main-Echo.

In vielen Facebookposts ist zur falschen Meldung eine Webseite verlinkt - doch dort geht es dann gar nicht mehr um den behaupteten Entführungsfall. Stattdessen scheint es um den Internetauftritt einer Firma zu gehen, der allerdings schlampig und unvollständig bestückt ist. Als Kontakt sind Daten angegeben, die auch im Aschaffenburger Fall auftauchen - es ist also eine fingierte Seite mit Inhalten, die die Betrüger hinter der Masche öfters verwenden.

Die falschen Vermisstenanzeigen tauchen seit längerem vermehrt auf. Mitte August ging es zum Beispiel um eine „Mia Weber“, oder im Jahr 2023 um „Julie“. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnte jüngst, dass es sich dabei um eine Phishingmasche handeln könne.

