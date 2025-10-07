Rücktritt erfunden: Baerbock führt UN-Vollversammlung an

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist seit 9. September 2025 Präsidentin der UN-Vollversammlung. Dennoch wird in einem auf Social Media verbreiteten Video das Gegenteil behauptet: „Vor dem Antritt ihrer ersten Amtszeit - Baerbock zum Rücktritt bei den Vereinten Nationen aufgefordert“, heißt es im eingeblendeten Text. Eine Männerstimme sagt, die Grünen-Politikerin sei zum Rücktritt „gezwungen“ worden.

Bewertung

Baerbock ist im Amt, der angebliche Rücktritt ist erfunden.

Fakten

Von der Vereidigung Baerbocks gibt es mehrere Aufnahmen, zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal der Vereinten Nationen. Auf der Seite der UN ist die frühere deutsche Außenministerin nun auch als Präsidentin der Generalversammlung vermerkt.

Quellen für die Rücktrittsbehauptung liefert das Video keine. Stattdessen wird beleglos behauptet, Baerbock sei wegen eines Videos, das sie kurz vor ihrem Amtsantritt auf Instagram veröffentlicht hatte, zum Rücktritt gezwungen worden.

Wäre Baerbock tatsächlich zum Rücktritt aufgefordert worden, hätten Medien darüber berichtet, oder hätten Politiker darauf reagiert, insbesondere in Deutschland. Doch eine Suche nach Medienmeldungen bleibt ergebnislos. Auch Schweizer Medien griffen den Amtsantritt in ihrer Berichterstattung auf, während sich zu dem angeblich erzwungenen Rücktritt keine Ergebnisse finden lassen. Schon kurz nach ihrer Wahl im Juni kursierten ähnliche Falschbehauptungen.

