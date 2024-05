Campingurlaub

Hier ist Camping in Augsburg möglich

Camping in Augsburg? Wo das möglich ist, finden Sie in dieser Übersicht.

Wer Urlaub in der Natur sowie in der Stadt liebt, ist auf einem Augsburger Campingplatz gut aufgehoben. Hier gibt es einen Überblick über Campingplätze in der Region.

Campingurlaub ist teuer? Von wegen. Wer Urlaub auf einem Campingplatz machen will, braucht dafür nicht unbedingt ein luxuriöses Wohnmobil. Oft genügen beispielsweise ein Auto und ein einfaches Zelt. Etwas mehr Komfort auf dem Campingplatz gibt es in anmietbaren Appartements. Ob kuschelige Schlaf-Fässer oder gemütliche Gästezimmer – auch in Augsburg wird man fündig. Hier gibt es einen Überblick über Campingplätze in der Fuggerstadt. Camping mit Hund Die meisten Campingressorts verfügen über ein parkähnliches Gelände mit viel Natur, angelegten Badeseen und Badestränden. WLAN und hauseigene Restaurants oder Biergärten sind mittlerweile fast auf jedem Campingplatz zu finden. Doch wie sieht es mit der Tierliebe aus? Besonders hoch nachgefragt sind inzwischen haustierfreundliche Campingplätze. Camping mit Hund, Katze oder Kaninchen – geht das? Verständlicherweise wollen die meisten Haustierbesitzer auch im Urlaub nicht auf ihren geliebten Vierbeiner verzichten. Viele Campingplätze erlauben "Camping mit Hund". Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild) Gegen einen kleinen Aufpreis dürfen Hund und Katze meist mit auf den Campingplatz. Melden Sie ihren kleinen Mitbewohner unbedingt vorher an, sodass die Campingplatzbetreiber informiert sind und Ihnen einen geeigneten Stellplatz anbieten können. Soll es sich beim Campen nicht nur um einen Kurzurlaub handeln? Camping auf einem Dauerstellplatz Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Die Lust am Campen wird in der Region immer größer – und der Platz knapp

Übersicht Hier ist Camping am Ammersee möglich Hier kommen Dauerstellplätze ins Spiel. Einige Campingplätze verkaufen Wochenendgrundstücke, wobei nicht alle Ressorts das ganze Jahr über geöffnet haben. Deshalb sollten Sie sich bei Interesse genau informieren, wo Sie einen freien Dauerstellplatz mieten können. Die Kosten für einen Dauerstellplatz belaufen sich monatlich auf Standplatz, Strom und Versicherung. Haben Sie den perfekten Standort gefunden, kann der Dauercampingplatz schnell zu einem zweiten Zuhause werden. In Augsburg gibt es viele Naturnahe Campingplätze. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild) Camping in Augsburg: Eine Übersicht über Campingplätze Lech-Camping Direkt vor den Toren der Stadt liegt der Campingplatz "Lech-Camping". Hier kann man nicht nur zelten, sondern auch Schlaf-Fässer mieten. Auf dem parkähnlichen Gelände gibt es außerdem ein italienisches Restaurant mit Biergarten. Auch für die Kleinsten gibt es jede Menge zu entdecken, zum Beispiel im nahegelegenen Kinderparadies. Hunde und Katzen sind ebenfalls erlaubt (mit einem Aufpreis von sechs Euro pro Übernachtung). Der Campingplatz Lech Camping in Mühlhausen bei Augsburg. Foto: Manfred Zeiselmair (Archivbild)

Preise Pro Person Erwachsene 13,00 € pro Übernachtung Kind (0 – 1 Jahr) 2,50 € pro Übernachtung Kind (2 – 12 Jahre) 6,00 € pro Übernachtung Preise Stellplätze Stellplatz mit Strom inkl. Auto 25,00 € pro Übernachtung Aufpreis Komfortplatz 9,00 € pro Übernachtung Aufpreis Komfortplatz direkt am See 15,00 € pro Übernachtung Preise Unterkünfte Schlaf-Fass 76 € pro Übernachtung Gästezimmer (2 Personen) 90 € pro Übernachtung Appartement (2 Personen) 110 € pro Übernachtung Öffnungszeiten: 27. April – 14. September Adresse: Seeweg 6, 86444 Affing-Mühlhausen bei Augsburg

Seeweg 6, 86444 Affing-Mühlhausen bei Telefon: 08207/22 00

08207/22 00 E-Mail: info@lech-camping.de

info@lech-camping.de Webseite: www.lech-camping.de. Camping Ludwigshof am See Abkühlen im privaten Badesee, danach eine Runde Minigolf und abends im Grünen entspannen – das können Natur- und Campingfans auf dem Campingplatz Ludwigshof am See. Möglich sind auch verschiedene Spiel- und Sportaktivitäten, wie Tischtennis, Golf oder Baden und Schwimmen samt Wasserrutsche. Tagesausflüge lassen sich mit dem Bus organisieren, der vom Campingplatz abfährt. Bis zum Stadtzentrum Augsburg sind es nur wenige Minuten Fahrt. Dauercamper sind willkommen. Freizeitidyll Ludwigshof: Hier können Besucher am See entspannen. Foto: Josef Abt (Archivbild) Preise: Auf dem Campingplatz Ludwigshof am See gibt es Wochenendgrundstücke zu kaufen. Interessierte Dauercamper können Kontakt aufnehmen über: info@campingludwigshof.de.

Auf dem am See gibt es Wochenendgrundstücke zu kaufen. Interessierte Dauercamper können Kontakt aufnehmen über: info@campingludwigshof.de. Adresse: Augsburger Straße 36, 86444 Affing-Mühlhausen

36, 86444 Affing-Mühlhausen Telefon: 08207/9621500

08207/9621500 E-Mail: info@campingludwigshof.de

info@campingludwigshof.de Website: www.campingludwigshof.de. Campingplatz Bella Augusta Der Campingplatz Bella August bietet Flexibilität mit einer täglichen Anreise bis 22 Uhr und einem Check-in am Automaten. Der familiengeführte Betrieb liegt zwei Gehminuten vom Autobahnsee entfernt. Bis zum Stadtzentrum Augsburg sind es etwa sechs Kilometer. Es können auch gemütliche Apartments (für bis zu sechs Personen) gemietet werden. Wer nicht ohne seinen Vierbeiner verreisen will, ist auf dem Campingplatz Bella Augusta bestens aufgehoben: Haustiere sind willkommen. Der Campingplatz ist das ganze Jahr über geöffnet. Früh buchen lohnt sich auch beim Campen. Foto: Frank Molter, dpa (Archivbild) Preise Pro Person (Hauptsaison 15.7. bis 2.9.) Erwachsene 9,30 € pro Tag Kinder 4,90 € pro Tag Jugendliche (bis 14 Jahre) 4,90 € pro Tag Preise Stellplatz Stellplatz plus Auto 13,50 € pro Tag Umweltabgabe pro Person 2,70 € pro Tag Strom je KW/Stunde 0,95 € pro Tag Weitere Kosten Zusätzlicher Pkw/Anhänger 4,50 € pro Tag Hund/Katze 3,80 € pro Tag Monatspreis (1.9. bis 31.10.) 400 € pro Monat Adresse: Mühlhauser Str. 54b, 86169 Augsburg-Ost

Mühlhauser Str. 54b, 86169 Telefon: 08 21/707575

08 E-Mail: info@bella-augusta.de

info@bella-augusta.de Website: www.bella-augusta.de.

