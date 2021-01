12:52 Uhr

Deutsche blicken skeptisch auf Organisation der Corona-Impfungen

Exklusiv Die Bundesregierung erntet viel Kritik für die Organisation der Impfungen. Und auch unter den Deutschen gibt es nach einer aktuellen Umfrage viele Skeptiker.

Von Sarah Schierack

Zu wenig Bestellungen und Chaos bei der Terminvergabe: Die Impf-Strategie der Bundesregierung steht seit Tagen bei Experten in der Kritik. Fast die Hälfte der Deutschen schließt sich dieser Einschätzung an. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion haben 44 Prozent der Bundesbürger geringes Vertrauen, dass die Verteilung des Corona-Impfstoffes gut organisiert wird. 40,2 Prozent haben dagegen großes Vertrauen, der Rest ist unentschieden.

Besonders optimistisch blicken die Jüngeren auf die Impfaktion. Bei den 18- bis 29-Jährigen sowie den 30- bis 39-Jährigen überwiegt die Zahl der Menschen, die in eine gute Organisation der Impfungen vertrauen. Am pessimistischsten blicken dagegen Menschen im Alter von 40 bis 49 auf die Immunisierungs-Aktion in Deutschland.

Jüngere blicken optimistisch auf die Corona-Impfungen

Trotz aller Skepsis empfindet es eine deutliche Mehrheit der Deutschen als gut, dass die Europäische Union sich ausreichend Zeit für die Prüfung des Impfstoffes genommen hat. In einer weiteren repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion bewerten es 55,6 Prozent als positiv, dass sich die EU nicht für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes nach britischem Vorbild entschieden hat. 28,1 Prozent sind gegenteiliger Meinung, der Rest ist unentschieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass die Verteilung des Corona-Impfstoffs in Deutschland gut organisiert wird?" wurden im Zeitraum vom 31.12.2020 bis 4.1.2021 die Antworten von 5029 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Für die Frage "Wie bewerten Sie es, dass sich die EU nicht für eine Notfallzulassung eines Corona-Impfstoffes nach britischem Vorbild entschieden hat?" wurden im Zeitraum vom 31.12.2020 bis 4.1.2021 die Antworten von 5002 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen