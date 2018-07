vor 41 Min.

Fall "Lifeline": Mehrheit der Deutschen ist gegen private Seenotrettung Bayern-Monitor

Ein Landsberger Kapitän rettet 234 Menschen vor der libyschen Küste. Eine Umfrage zeigt jetzt: Viele Deutsche bewerten die Arbeit privater Retter negativ.

Von Axel Hechelmann

Rettung oder Schlepperei? Der Fall "Lifeline" polarisiert. Der Landsberger Kapitän Claus-Peter Reisch legte Ende Juni mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord in Malta an. Nun muss er sich dort unter anderem wegen Verstößen gegen internationales Recht vor Gericht verantworten. Er selbst sagt: "Unsere Mission hat 234 Menschen gerettet, und ich bin mir keiner Schuld bewusst."

Fälle wie den des privaten Rettungsschiffs "Lifeline" gibt es immer wieder - und mit ihnen entbrennt auch eine Diskussion um Recht und Gerechtigkeit. Und es drängt sich die Frage auf: Welche Rolle spielen private Organisationen bei der Seenotrettung? Und sollten sie überhaupt auf dem Mittelmeer eingreifen?

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die unsere Redaktion ausgewertet hat, zeigt sich ein klares Bild: Die Deutschen stehen der Arbeit privater Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer überwiegend negativ gegenüber (54,3 Prozent). Knapp ein Drittel sieht das Engagement positiv (31,7 Prozent). Der Rest ist unentschieden (14,0 Prozent).

Besonders groß ist die Gruppe derer, die die Arbeit der privaten Rettungsschiffe sehr negativ bewertet (37 Prozent). So hoch wie im Juli war dieser Wert seit Beginn der Umfrage vor einem Jahr noch nie.

Auch zwischen den Wählern verschiedener Parteien gibt es unterschiedliche Meinungen. Unter den AfD-Wählern sehen fast alle die private Seenotrettung negativ (95,8 Prozent). Auch bei der FDP (72,1 Prozent) und den Unionsparteien (57,9 Prozent) überwiegt die Ablehnung.

Wähler von SPD, Grünen und Linken bewerten die Arbeit der Rettungsschiffe überwiegend positiv (zwischen 58,8 und 66,3 Prozent). Doch auch dort vertritt etwa jeder fünfte Wähler einen negativen Standpunkt.

Das Meinungsforschungsinstituts Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der Bevölkerung gewichtet. Für die Umfrage wurden die Antworten von 5076 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der Befragungszeitraum war vom 18. April bis 17. Juli. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

