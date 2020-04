04.04.2020

Große Mehrheit hält Corona-Ausgangsbeschränkungen für richtig

Exklusiv 84,3 Prozent der Bayern sind der Meinung, dass die geltenden Beschränkungen angemessen sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Doch nicht alle sind überzeugt.

Zwei Wochen nach Beginn der bayerischen Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hält eine übergroße Mehrheit der Bürger im Freistaat die Maßnahmen für angemessen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion befürworten 84,3 Prozent der Bayern die geltenden Ausgangsbeschränkungen, nur 11,3 Prozent lehnen sie ab.

Ausgangsbeschränkungen finden größte Zustimmung in Risikogruppe

Bei Familien mit Kindern fallen die Zustimmungswerte zu den bayernweiten Ausgangsbeschränkungen etwas niedriger aus.

Die größten Befürworter der strengen Ausgangsregeln sind nach der Umfrage Menschen im Alter von über 65 Jahren. Unter ihnen geben rund neun von zehn Befragten an, die Ausgangsbeschränkungen für angemessen zu halten. In der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren ist die Zustimmung am niedrigsten, hier sind nur knapp drei von vier Befragten überzeugt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 24.3.20 bis 3.4.20 die Antworten von 2053 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 3,3 Prozent.

