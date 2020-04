vor 39 Min.

Kürzere Sommerferien: Die meisten Deutschen befürworten Schäubles Vorstoß

Exklusiv Fünf Wochen sind die Schulen in Bayern schon geschlossen - und bleiben es erst einmal. Die meisten sprechen sich deshalb für kürzere Sommerferien aus.

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die Sommerferien in diesem Jahr zu verkürzen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion ergeben. Demnach spricht sich eine Mehrheit der Befragten (55,1 Prozent) dafür aus, die Sommerferien zu verkürzen. Dagegen sind 35,7 Prozent, unentschieden bleiben 9,2 Prozent.

Diese Idee hat nun auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Debatte um die Zukunft des Schulbetriebes in Zeiten von Corona ins Spiel gebracht. „Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Schäuble weiter: „Das bietet Gelegenheit, versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann. Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein. Ich kann die verstehen, die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen.“

Verkürzte Sommerferien: Altersschicht mit Schulkindern ist verhaltener

Die Rückendeckung für den Vorschlag des Bundestagspräsidenten zieht durch alle Altersschichten, auch die jüngeren. Besonders stark ist sie bei Senioren. Etwas skeptischer zu einer denkbaren Verkürzung äußern sich jedoch Befragte zwischen 40 und 49 Jahren. Mutmaßlich sind in dieser Altersklasse viele Eltern mit schulpflichtigen Kindern zu finden.

Ohnehin zeigt die Umfrage, dass sich Befragte mit Kindern im Haushalt weniger gut eine kürzere Schul-Auszeit im Sommer vorstellen können. Sie geben zu 48,8 Prozent an, eine solche Idee nicht zu unterstützen. Nur 43,2 Prozent sprechen sich für eine Verkürzung aus.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden die Antworten von 5049 Teilnehmern aus dem Bundesgebiet berücksichtigt.

Gefragt wurde: „Sollten die Sommerferien 2020 in Deutschland verkürzt werden, damit die Schüler den durch die Corona-Pandemie verpassten Unterricht nachholen?“ Die Antworten-Verteilung lautete: „Ja, auf jeden Fall“: 29,6 Prozent. „Eher ja“: 25,5 Prozent. „Eher nein“: 15,9 Prozent. „Nein, auf keinen Fall“: 19,8 Prozent. „Unentschieden“; 9,2 Prozent. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Der Befragungszeitraum war vom 14. bis zum 16. April 2020.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen