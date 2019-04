vor 19 Min.

Manfred Weber verschafft der CSU keinen Aufschwung

Manfred Weber, EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, bei einer Wahlkampfrede in Athen.

Exklusiv Stimmungstest vier Wochen vor der Europawahl: CSU-Politiker Manfred Weber geht zwar als Spitzenkandidat der EVP in die Wahl. Seiner Partei hilft das aber wenig.

Von Sandra Liermann

Das hatte sich die CSU wohl anders vorgestellt: Die christdemokratische Parteienfamilie EVP schickt Manfred Weber in die Europawahl. Ein bayerischer Spitzenkandidat, aus den Reihen der CSU - der müsste seiner Partei doch enormen Aufwind geben. Doch die CSU profitiert nicht von Webers Kandidatur. Vier Wochen vor der Europawahl sind die Umfragewerte ernüchternd.

CSU sinkt in der Wählergunst

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion würden 36,4 Prozent der Wähler ihre Stimme der CSU geben, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre. Zum Vergleich: Vor vier Wochen lag die CSU in derselben Umfrage noch bei 38,1 Prozent.

Auch der Koalitionspartner Freie Wähler hat in den vergangenen vier Wochen Stimmen einbüßen müssen, wenn auch weniger drastisch. Die Partei kommt derzeit auf 9,7 Prozent - ein Verlust von 0,4 Prozentpunkten seit Ende März.

In der Wählergunst leicht zugelegt haben derweil die SPD, die in der aktuellen Umfrage auf 10,3 Prozent (März: 9,5 Prozent) kommt, sowie die FDP, der 5,8 Prozent der Wähler ihre Stimme geben würden (März: 5,4 Prozent).

Freuen dürfen sich weiterhin die Grünen, die momentan von einem Allzeithoch aufs nächste klettern. Im Vergleich zum Vormonat sind deren Umfragewerte um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent der Wählerstimmen gestiegen.

Jeder zehnte Europäer will bei der Europawahl rechts wählen

Die AfD bleibt in der Umfrage derweil konstant. Wie schon im Vormonat würden 8,3 Prozent der 5016 Befragten der rechtspopulistischen Partei ihre Stimme geben.

Dieser Wert kommt einer aktuellen Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung nahe: Jeder zehnte wahlberechtigte Europäer ist nach eigenen Angaben fest entschlossen, bei der Europawahl für rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien zu stimmen. "Die populistischen Parteien haben es in relativ kurzer Zeit geschafft, sich eine stabile Stammwählerbasis zu schaffen. Ihre gleichzeitig hohen Ablehnungswerte zeigen aber auch, wie gefährlich es für andere Parteien wäre, die populistischen Parteien nachzuahmen", sagte Mitautor Robert Vehrkamp über das Ergebnis. (mit dpa)

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der bayerischen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden die Antworten von 5016 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Der Befragungszeitraum war vom 29. März bis 26. April 2019.

