Mehrheit der Deutschen nimmt Merkel während Corona-Pandemie als souverän war

In der Corona-Krise nimmt eine Mehrheit der Deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als souverän wahr.

Exklusiv Ein Großteil der Deutschen erlebt die Kanzlerin während der aktuellen Corona-Krise als souverän, zeigt unsere Umfrage. Besonders Anhänger von Union und Grünen befürworten ihr Handeln.

Von Sandra Liermann

In einer eindringlichen Fernsehansprache hat Angela Merkel sich vor wenigen Tagen ans Volk gewandt, um zum gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus aufzurufen und gleichzeitig die von den Regierungen in Bund und Ländern getroffenen Einschränkungen zu verteidigen. Internationale Medien lobten die bewegende Ansprache der Bundeskanzlerin, selbst politische Gegner zeigten sich beeindruckt von der Besonnenheit, mit der Merkel vor die Kamera trat.

Mit dieser Meinung sind sie nicht allein: Auch eine Mehrheit der Deutschen (53,9 Prozent) nimmt die Bundeskanzlerin während der Corona-Pandemie als souverän wahr. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey für unsere Redaktion. 29,1 Prozent der Befragten erleben Angela Merkel sogar als "eindeutig souverän". Hingegen empfindet nur etwa jeder Vierte (27,4 Prozent) das Handeln der Kanzlerin als nicht souverän. Der Rest ist gespaltener Meinung.

Anhänger von CDU/CSU und Grünen bewerten Merkel als besonders souverän

Auffällig ist, dass sich in dieser Frage vor allem Anhänger der Unionsparteien sowie der Grünen einig sind, die sonst eher gegensätzliche politische Meinungen vertreten: Rund zwei von drei Befragten beurteilen Merkel in der Krise als souverän. SPD-Anhänger sind mehrheitlich derselben Meinung.

FDP- und Linke-Wähler, deren Meinungen in Befragungen in der Regel ebenfalls stark auseinander divergieren, sind in der Frage gespalten. Lediglich Anhänger der AfD nehmen Merkels Auftreten mit großer Mehrheit als nicht souverän wahr.

Ältere erleben Merkel in der Corona-Krise als souveräner

Ein Blick auf die Altersstruktur der insgesamt 4274 Befragten zeigt, dass Merkel aktuell vor allem die älteren Generationen überzeugen kann. Hier korreliert Merkels Bewertung mit dem steigenden Risiko einer schweren Coronaerkrankung. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind neben Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen vor allem ältere Menschen gefährdet. Während in den Generationen der unter 40-Jährigen etwa die Hälfte die Bundeskanzlerin in der Krise als souverän empfindet, steigt diese Zahl bei den über 65-Jährigen auf fast 60 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Als wie souverän nehmen Sie Bundeskanzlerin Merkel während der aktuellen Corona-Pandemie bisher wahr?" wurden im Zeitraum vom 19.03. bis 20.03.2020 die Antworten von 4274 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

