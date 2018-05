03:00 Uhr

Söder-Effekt bereits verpufft? CSU verliert deutlich in Umfrage Bayern-Monitor

Die CSU hat den Amtsbonus von Ministerpräsident Markus Söder offenbar wieder eingebüßt. In unserer Umfrage fällt sie zurück auf Werte vor dem Machtwechsel.

Die CSU hat den Umfragen-Aufschwung nach dem Amtsantritt von Ministerpräsident Markus Söder schon wieder eingebüßt. Rund zwei Monate nach dessen Amtsantritt liegt die Partei in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Zeitung nur noch bei 42,1 Prozent. Das sind 2,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat. Die CSU nähert sich damit wieder den Werten vor Söders Amtsantritt an. Die SPD verliert ebenfalls (13,7 Prozent), während die Grünen weiter zulegen. Wäre am Sonntag Landstagwahl, würden sie laut Umfrage mit 13,5 Prozent drittstärkste Kraft im Freistaat.

Die Alternative für Deutschland (AfD), die CSU-Generalsekretär Markus Blume gerade als „braunen Schmutz“ attackiert hatte, verliert nur geringfügig und erreicht 12 Prozent. Die FDP legt 0,9 Prozent zu und würde mit diesem Ergebnis hauchdünn den Sprung in den Landtag schaffen, ebenso die Freien Wähler (6,6 Prozent).

Würde das Wahlergebnis genau so ausfallen wie in der Umfrage, würde es für die CSU nicht zu einer absoluten Mehrheit reichen. Auch wenn die FDP noch knapp unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen würde, bräuchte die CSU wohl einen Partner, um zu regieren.

Bei repräsentativen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey zählen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Jeder kann einmal abstimmen. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der bayerischen Bevölkerung gewichtet. Für die Sonntagsfrage wurden die Antworten von 5082 Teilnehmern berücksichtigt. Befragungszeitraum: 24. April bis 12. Mai.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. Mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr untersuchen wir in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey in Umfragen, wie die Menschen im Freistaat über bestimmte Themen denken.

Die Ergebnisse werden regelmäßig in unserer Zeitung und in unserem Online-Portal veröffentlicht. Zusätzlich zu den vier dauerhaft laufenden Umfragen befragen wir Sie in einzelnen Umfragen zu aktuellen Themen - wie zur Frage, ob Seehofer und Söder gut zusammenarbeiten werden. Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle. Alle Informationen auf einen Blick finden Sie hier.

Zu den Fragen des Bayern-Monitors gelangen Sie auch hier:

Hinweis zu den Umfragen des Bayern-Monitors: Da wir mit unserem Bayern-Monitor die Stimmung in Bayern langfristig betrachten, laufen unsere Umfragen weiter. Es ist also möglich, dass sich die Umfrageergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt von den im Text thematisierten Ergebnissen unterscheiden.

