Trotz Konjunkturpaket wollen zwei von drei Deutschen nicht mehr Geld ausgeben

Wie locker sitzt das Geld in der Krise?

Exklusiv 130 Milliarden lässt sich die Regierung das Konjunkturpaket kosten. Ob es den Konsum massiv ankurbeln wird, erscheint mit Blick auf unsere Umfrage fraglich.

Von Niklas Molter

Familienbonus, eine abgesenkte Mehrwertsteuer, Zuschüsse für Elektroautos: 130 Milliarden Euro nehmen Bund und Länder im frisch aufgelegten Konjunkturpaket in die Hand, um die heimische Wirtschaft und den Konsum anzukurbeln. Ein Teil des Geldes droht allerdings offenbar in den Sparbüchern des Landes zu versickern. Denn die Mehrheit der Deutschen möchte es nicht ausgeben.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion sagen zwei von drei Befragten, dass sie nicht planen, durch das Konjunkturpaket in nächster Zeit wieder mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mehrausgaben plant demnach nicht einmal jeder fünfte Deutsche. 14,9 Prozent sind unentschieden.

Am investitionsfreudigsten zeigen sich laut Umfrage noch die 18- bis 29-Jährigen. 58,9 Prozent von ihnen erklären, nicht mehr Geld ausgeben zu wollen. Bei denen, die älter als 65 Jahre sind, liegt der Anteil bei über 70 Prozent.

Einigkeit herrscht über alle Parteigrenzen hinweg: Die Anhänger der im Bundestag vertretenen Parteien wollen mehrheitlich kein Geld in die Hand nehmen. Am größten ist der Anteil derer, die künftig wieder mehr aufwenden möchten, mit 26,5 Prozent tendenziell noch unter SPD-Wählern.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage „Werden Sie Ihrer Einschätzung nach durch das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket in nächster Zeit wieder mehr Geld ausgeben?“ wurden im Zeitraum vom 04.06. bis 07.06.20 die Antworten von 5007 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

