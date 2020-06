27.06.2020

Über 80 Prozent stellen Respektverfall gegenüber Polizisten fest

Exklusiv Vier von fünf Deutschen finden, dass der Respekt gegenüber Polizisten in den vergangenen zehn Jahren gesunken sei. Dennoch haben viele Vertrauen in die Beamten.

Von Sandra Liermann

Die große Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass der Respekt gegenüber der Polizei in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren gesunken ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

Vier von fünf Befragten meinen, der Respekt gegenüber Polizisten sei gesunken

83 Prozent der Befragten geben an, dass Beamte vor zehn Jahren stärker respektiert worden seien. Lediglich 5,7 Prozent sind der Meinung, die Achtung von Polizisten sei in diesem Zeitraum gestiegen. Rund jeder zehnte Befragte findet, er sei unverändert geblieben.

Fast zwei von drei Befragten (60,7 Prozent) sind sogar der Meinung, der Respekt gegenüber Polizeibeamten sei in den vergangenen zehn Jahren "eindeutig gesunken".

Die Deutschen sind sich in dieser Frage ungewöhnlich einig. Unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Familienstand, Wohnort oder Wahlabsicht sagen stets mehr als drei Viertel einer Bevölkerungsgruppe, dass Beamte ihrer Meinung nach heutzutage weniger geachtet werden als noch im Jahr 2010.

Zwei Drittel der Deutschen haben großes Vertrauen in die Polizei

Zeitgleich geben fast zwei Drittel der Deutschen (64 Prozent) an, großes oder sehr großes Vertrauen in die Polizei zu haben, wie eine weitere Civey-Meinungsumfrage zeigt.

Besonders groß ist es unter Anhängern der Unionsparteien, vier von fünf Befragten haben großes Vertrauen in die Beamten. Am geringsten fällt es unter Wählern der Linken sowie der AfD aus. Von diesen gibt rund die Hälfte der Befragten an, lediglich geringes Vertrauen in die Polizei zu setzen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage „Ist der Respekt gegenüber der Polizei in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren eher gestiegen oder gesunken?" wurden im Zeitraum vom 23.06. bis 26.06.20 die Antworten von 5072 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

