Klare Mehrheit empfindet Aiwangers Kritik am Impfen als falsch

Exklusiv Hubert Aiwangers kritische Äußerungen zu Covid-19-Impfungen bekommen wenig Rückhalt aus der Bevölkerung. Anders sieht das im politischen Lager der AfD aus.

Knapp zwei Drittel der Deutschen (63,3 Prozent) finden es falsch, dass sich Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger kritisch über Corona-Impfungen äußert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. 28,4 Prozent können Aiwangers Impf-Kritik hingegen nachvollziehen, der Rest ist unentschieden.

Der Chef der Freien Wähler äußerte sich zuletzt immer wieder kritisch über das Impfen gegen das Coronavirus. In einem Interview mit unserer Redaktion sagte er über seine persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen: "Es ist ja völlig egal beim Corona-Management insgesamt, ob jetzt einer mehr oder weniger geimpft ist." Beim bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und bei der bayerischen Wirtschaft kommen solche Aussagen nicht gut an. Söder warnte seinen Vize im ZDF-Sommerinterview am Sonntag, mit Äußerungen wie diesen am gesellschaftlichen Rand nach Wählerinnen- und Wählerstimmen fischen zu wollen.

Großer Rückhalt für Aiwanger im Lager der AfD

Klar ist: Aiwanger polarisiert. Während rund jeder und jede fünfte Befragte angibt, die Impf-Zweifel als "eindeutig richtig" zu erachten, findet mehr als die Hälfte (53,3 Prozent) die Äußerungen "eindeutig falsch". Auch in seinem Heimat-Bundesland spaltet der 50-Jährige die Wählerinnen und Wähler. 63 Prozent sehen die Aussagen des Niederbayern kritisch, knapp jede und jeder Dritte (31,6 Prozent) sieht das anders.

Lesen Sie dazu auch

Sollte Bayerns Vize mit seinen Äußerungen tatsächlich auf Stimmenfang sein, könnte das vor allem in den politischen Lagern der AfD und der FDP funktionieren. Acht von zehn AfD-Wählerinnen und -Wählern finden Aiwangers Impf-Kritik richtig, unter den Liberalen sind es knapp 40 Prozent. Ganz anders sieht das bei den Grünen aus: 84,8 Prozent sprechen sich klar gegen Aiwangers Aussagen aus.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Finden Sie es richtig oder falsch, dass sich Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als stellvertretender Ministerpräsident von Bayern kritisch zu Covid-19-Impfungen äußert?" wurden im Zeitraum vom 30.07. bis 01.08.2021 die Antworten von 5011 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.