Umfrage: Zufriedenheit mit Söder in Bayern sprunghaft gestiegen

Exklusiv Bayerns Ministerpräsident Markus Söder profitiert von seinem rigiden Durchgreifen in der Corona-Krise. Zwei Drittel der Bayern sind aktuell zufrieden mit seiner Arbeit.

Von Sandra Liermann

Die Zufriedenheit der Bayern mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten Markus Söder ist im vergangenen Monat stark angestiegen, in der vergangenen Woche sogar sprunghaft. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion geben gegenwärtig 60,7 Prozent der Bayern an, zufrieden mit Söders Arbeit zu sein. Vor einem Monat lag dieser Wert noch bei 52 Prozent, vor einer Woche bei 53,6 Prozent. Jeder dritte (33,7 Prozent) der 5032 Befragten zeigt sich aktuell sogar "sehr zufrieden". Der Anteil derjenigen, die unzufrieden sind, ist innerhalb des vergangenen Monats von 29,8 Prozent auf 22,4 Prozent gesunken.

Söders rigides Durchgreifen in der Corona-Krise dürfte ihm zugutekommen

Damit kann der Bayerische Ministerpräsident den positiven Trend der vorangegangenen Monate fortsetzen. Lediglich zu Beginn des Jahres war ein kurzes Abflachen in seinen steigenden Zufriedenheitswerten zu erkennen. Dieses lässt sich wohl zurückführen auf Söders Vorstoß, das Bundeskabinett zu "verjüngen und zu erneuern". Zeitgleich hielt er jedoch an CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer fest - trotz dessen schlechter Umfragewerte und des Untersuchungsausschusses zur Maut-Vergabe. Profitiert haben dürfte Söder zuletzt vor allem von seinem rigiden Durchgreifen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen.

In der Corona-Krise gilt Söder nicht nur als treibende Kraft, als über Schulschließungen diskutiert wurde. Noch bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über eine gemeinsame Linie bei Ausgangsbeschränkungen beraten konnte, verordnete Markus Söder am vergangenen Freitag weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den Freistaat, die zunächst 14 Tage lang gelten sollen. Andere Bundesländer, Städte und Gemeinden zogen rasch nach. Am Sonntag beschlossen Bund und Länder dann ein zusätzliches bundesweites Kontaktverbot.

Dass die Bayern das offensive Krisenmanagement ihres Regierungschefs begrüßen, zeigt auch eine kürzlich veröffentliche Civey-Umfrage im Auftrag des Spiegel. Demnach sind 61 Prozent der Bayern sehr oder eher zufrieden mit dem Agieren der Staatsregierung in der Coronakrise. Nur 25 Prozent sehen die Maßnahmen und ihre Umsetzung kritisch. Im bundesweiten Zufriedenheitsvergleich liegt Bayern damit auf Platz eins.

Zufriedenheit mit Söder unter Anhängern aller Parteien gestiegen

Die Zufriedenheit der Bayern mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten ist zuletzt unter Anhängern aller Parteien gestiegen. Mit rund 90 Prozent sind die CSU-Wähler erwartungsgemäß am zufriedensten. Auch Anhänger von Freien Wählern und FDP zeigen sich mit klarer Mehrheit zufrieden. Unter Wählern der SPD sowie der Grünen gibt rund jeder Zweite an, zufrieden mit Söders Arbeit zu sein. Wähler der Linken sind geteilter Meinung, lediglich unter Anhängern der AfD überwiegt die Anzahl derjenigen, die sich unzufrieden zeigen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage wurden im Zeitraum vom 26.2.20 bis 25.3.20 die Antworten von 5032 Teilnehmern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

