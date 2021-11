Umfrage

03:00 Uhr

Zwei Drittel der Deutschen fordern strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte

Exklusiv Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen rasant an, die Intensivstationen füllen sich. Eine Mehrheit will deshalb, dass die Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte verschärft werden.

Von Fabian Kluge

In Deutschland schießen die Corona-Zahlen nach oben, neue Corona-Maßnahmen drohen: Geht es nach der Mehrheit der Deutschen, sollten die vor allem für Ungeimpfte gelten. 68 Prozent fordern demnach in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion verschärfte Corona-Regeln für Nicht-Geimpfte. Mehr als jede und jeder Zweite spricht sich sogar "auf jeden Fall" dafür aus. 28 Prozent sind anderer Meinung, der Rest ist unentschlossen. Seit rund zwei Wochen steigen die meisten der Corona-Kennzahlen rasant an. Zuletzt meldete das Robert-Koch-Institut zum Teil mehr als 20.000 neue Fälle pro Tag. Auch die Lage auf den Intensivstationen verschärft sich zunehmend. Die Ständige Impfkommission prüft deshalb, die sogenannten Booster-Impfungen - also die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus - bald für alle über 18 Jahren zu empfehlen. Expertinnen und Experten erhoffen sich davon, die Corona-Welle möglichst schnell zu brechen. Ältere Menschen fordern eher strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte Die Umfrage zeigt: Vor allem Wählerinnen und Wähler von SPD, Grünen und Union sprechen sich dafür aus, die geltenden Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte zu verschärfen - nämlich jeweils rund acht von zehn Befragten. Ganz anders sehen das die Sympathisantinnen und Sympathisanten der AfD. Drei Viertel fänden es nicht gut, wenn für Menschen ohne Schutzimpfung strengere Regeln gelten würden. Unterschiede zeigen sich auch beim Blick aufs Alter: Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen 53 Prozent dagegen aussprechen, Ungeimpften schärfere Corona-Regeln zuzumuten, sind es bei den Über-65-Jährigen gerade einmal 13 Prozent. In dieser besonders vulnerablen Altersgruppe würden laut Umfrage 83 Prozent weitere Corona-Maßnahmen für Nicht-Geimpfte gutheißen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sollten die Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte aufgrund der steigenden Infektionszahlen verschärft werden?" wurden im Zeitraum vom 28.10.2021 bis 02.11.2021 die Antworten von 5042 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

Themen folgen