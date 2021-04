Zwei Drittel glauben nicht, dass Armin Laschet Kanzler wird

Ich hoffe sehr zum Wohle aller dass er es nicht wird. Eigentlich wähle ich auch grundsätzlich schwarz, aber dieser Typ ist in meinen Augen nicht tragbar. Werde wohl diesmal Grün wählen. Das erscheint mir für den Mittelstand die beste Wahl. Außerdem finde ich Frau Baerbock auch ganz sympathisch. Was Junges an der Spitze kann diesem Land denke ich nicht schaden.

