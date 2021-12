Jeder Zweite in Bayern ist unzufrieden mit Markus Söder

Exklusiv Seit Amtsantritt stellten die Menschen im Freistaat Ministerpräsident Markus Söder nie ein schlechteres Zeugnis aus als aktuell. Die CSU verbessert sich leicht.

Markus Söder befindet sich weiter im Umfragetief: Die Unzufriedenheit mit der Arbeit des Ministerpräsidenten wächst. Die Hälfte der Bayerinnen und Bayern stellt Söder ein schlechtes Zeugnis aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, mit dem unsere Redaktion kontinuierlich die politische Stimmung im Freistaat untersucht. Seit Amtsantritt (März 2018) waren nie mehr Menschen unzufrieden mit Söders Wirken als derzeit. Im Vergleich zum Vormonat ist der Anteil der Unzufriedenen im Freistaat um weitere vier Prozentpunkte gestiegen.

Mehr als jede und jeder Dritte gibt an, "sehr unzufrieden" mit Söders Job als Ministerpräsident zu sein. Lediglich 40 Prozent bewerten die Arbeit ihres Landeschefs positiv. Zehn Prozent der Befragten sind unentschlossen.

Die CSU kann sich laut Umfrage leicht verbessern

Den Abwärtstrend stoppen kann laut Umfrage derweil die CSU: Wäre am Sonntag Landtagswahl im Freistaat, würden 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei der Partei von Markus Söder machen. Im Vergleich zum Vormonat gewinnt die CSU damit zwei Prozentpunkte. Von der absoluten Mehrheit sind die Christsozialen damit freilich weit entfernt, Wahlergebnisse in solchen Bereichen erwartet Söder jedoch auch nicht mehr, wie er während seines Auftritts bei "Augsburger Allgemeine Live" sagte.

Zweistärkste Kraft in Bayern bleiben die Grünen. Sie könnten 18 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und ihr Ergebnis aus dem Vormonat damit halten. Leicht verbessern kann sich hingegen die SPD. Die Sozialdemokraten kämen laut Umfrage auf 15 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Weiterhin zweistellig wären die Freien Wähler. Sie liegen aktuell bei zehn Prozent und büßen im Vergleich zum November einen Prozentpunkt ein.

AfD in Bayern liegt weiterhin nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde

Die FDP bliebe unverändert bei neun Prozent. Weiter im Tief steckt die AfD: Nachdem sie zuletzt deutliche Verluste hatte hinnehmen müssen, konnte sie sich nun bei sechs Prozent einpendeln. Wäre am Sonntag Landtagswahl, müsste die AfD also um den Einzug in den bayerischen Landtag zittern. Unverändert und damit weiterhin nicht Teil des Landtags wäre die Linke. Sie steht laut Umfrage bei drei Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die erste Frage wurden im Zeitraum vom 19.11.2021 bis 17.12.2021 die Antworten von 5033 Teilnehmenden aus Bayern berücksichtigt, für die zweite Frage im Zeitraum vom 3.12.2021 bis 17.12.2021 die Antworten von 3003 Teilnehmenden aus Bayern. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent für die erste und 3,1 Prozent für die zweite Frage.

