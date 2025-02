Migration ist in Bayern das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung

Seit Wochen debattiert die Politik über Migration – und auch für die Menschen in Bayern ist das Thema sehr relevant: Knapp jeder und jede Dritte im Freistaat gibt an, dass Migration das wichtigste Thema für die Wahlentscheidung am 23. Februar ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Demnach nimmt die Relevanz im Alter tendenziell zu: Während bei den 18- bis 29-Jährigen nur 17 Prozent Migration als wichtigstes Thema nennen, sind es bei den 40- bis 49-Jährigen 40 Prozent.

Viel wichtiger bei den Jüngeren ist laut Umfrage der Komplex „Arbeitsplätze und Wirtschaft“ – 32 Prozent der 18- bis 29-Jährigen nennen ihn als entscheidendes Kriterium für die Wahlentscheidung. Bayernweit landet „Arbeitsplätze und Wirtschaft“ auf Platz zwei der wichtigsten Themen (21 Prozent). Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung halten immerhin noch 13 Prozent der Befragten für das wichtigste Thema bei der anstehenden Bundestagswahl. Themenbereiche, die offensichtlich keine große Rolle spielen, sind unter anderem Bildung, Wohnkosten, Verkehr und Digitalisierung.

Die wichtigsten Themen für die Bundestagswahl 2025 im Überblick

Migration : 31 Prozent

Arbeitsplätze und Wirtschaft : 21 Prozent

Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung : 13 Prozent

Klima- und Umweltschutz : 8 Prozent

Armutsbekämpfung : 6 Prozent

Lebensmittelkosten : 5 Prozent

Gesundheitsversorgung : 4 Prozent

Bildung : 3 Prozent

Wohnkosten : 2 Prozent

Verkehr und Mobilität : 2 Prozent

Digitalisierung : 1 Prozent

Ein anderes : 3 Prozent

Weiß nicht : 1 Prozent

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Welches Thema aus Ihrem persönlichen Alltag wird für Ihre Entscheidung bei der Bundestagswahl 2025 am relevantesten sein?" wurden im Zeitraum vom 25.11.2024 bis 11.12.2024 die Antworten von 2003 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 4,1 Prozent.