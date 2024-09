Mehrheit der Deutschen ist gegen Olympia 2040 in München

Soll München die Olympischen Spiele 2040 austragen? Nein, sagt eine Mehrheit der Deutschen. 51 Prozent halten es für keine gute Idee, wenn die bayerische Landeshauptstadt Gastgeberin von Olympia wird. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Dafür sind lediglich 29 Prozent, der Rest ist unentschlossen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte kürzlich gesagt, dass er sich dafür einsetzen wolle, dass München nach 1972 erneut die sportliche Großveranstaltung übernimmt. 2013 war schon einmal eine mögliche Olympia-Bewerbung – damals ging es um die Winterspiele 2022 – in einem Bürgerentscheid durchgefallen.

Olympia 2040 in München? Auch Bayern lehnen Vorstoß ab

Die Stimmung scheint sich seitdem nicht gedreht zu haben – auch nicht durch die durchweg als positiv empfundenen Spiele in Paris in diesem Jahr. 47 Prozent der Bayerinnen und Bayern spricht sich in der Umfrage klar gegen eine mögliche Ausrichtung der Sommerspiele 2040 aus. 38 Prozent könnten sich Olympia in München durchaus vorstellen. Der Rest ist unentschieden. Zwar ist das Ergebnis damit leicht besser als bundesweit. Eine breite Zustimmung in der Bevölkerung sieht jedoch anders aus. Es fällt zudem auf, dass jüngere Menschen Olympia in Deutschland tendenziell positiver gegenüberstehen als ältere Menschen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wie würden Sie es bewerten, wenn die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2040 in München ausgetragen werden?" wurden im Zeitraum vom 19.9.2024 bis 23.9.2024 die Antworten von 5001 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,6 Prozent.