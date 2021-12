Mehrheit für seltenere Talkshow-Auftritte von Lauterbach als Gesundheitsminister

Exklusiv Seit Beginn der Corona-Pandemie steht in Talkshows kaum jemand häufiger Rede und Antwort als Karl Lauterbach. Als Minister sollte er das ändern, wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen.

Mehr regieren, weniger talken: 54 Prozent der Deutschen wünschen sich, dass Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister künftig seltener in Talkshows auftritt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Knapp vier von zehn finden sogar, der SPD-Politiker sollte nun "auf jeden Fall" kürzertreten, was Talkshows betrifft. 28 Prozent der Befragten hätten jedoch nichts dagegen, wenn der Gesundheitsexperte weiterhin im TV stark präsent ist. Der Rest ist unentschlossen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war wohl niemand häufiger in TV-Talkshows zu Gast als der SPD-Politiker und neue Gesundheitsminister. Mit seinen Auftritten polarisiert der 58-Jährige. Erst am vergangenen Sonntag war Lauterbach zu Gast in einer TV-Talkshow – diesmal bei Anne Will im Ersten.

Wählerinnen und Wähler der Grünen sehen Lauterbach gerne in Talkshows

Wenig Probleme mit seinen zahlreichen TV-Auftritten haben offenbar die Wählerinnen und Wähler der Grünen: 41 Prozent würden ihn sich auch als Bundesgesundheitsminister in Talkshows ansehen. Im Lager seiner eigenen Partei sind es immerhin 37 Prozent.

Ganz anders ist das Stimmungsbild unter Sympathisantinnen und Sympathisanten der AfD. Mehr als acht von zehn befragten AfD-Wäherlinnen und -Wählern wollen Lauterbach jetzt, da er Gesundheitsminister ist, nicht mehr so häufig in Talkshows sehen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Deutschlands Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sollte Karl Lauterbach (SPD) als neuer Gesundheitsminister zukünftig weniger in TV-Talkshows auftreten als bisher?" wurden im Zeitraum vom 10.12.2021 bis 13.12.2021 die Antworten von 5003 Teilnehmenden aus Deutschland berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.