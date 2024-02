Menschen im Freistaat sehen bayerische Wirtschaft mehrheitlich gut gerüstet

Exklusiv Bayern geht es wirtschaftlich gut. Das betont Ministerpräsident Markus Söder immer wieder. Doch ist die bayerische Konjunktur auch zukunftsfest?

Die bayerische Wirtschaft ist gut aufgestellt: Das sagt eine knappe Mehrheit der Bayerinnen und Bayern. Demnach blicken 51 Prozent der Menschen im Freistaat zuversichtlich auf die Entwicklung der Konjunktur des Freistaats. 28 Prozent sehen jedoch Handlungsbedarf, der Rest ist unentschlossen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion.

Vor allem Wählerinnen und Wähler von CSU und FDP machen sich wenig Sorgen um die bayerische Wirtschaft. Skeptischer sind die politischen Lager von AfD und Linke – hier haben nur 32 beziehungsweise 16 Prozent ein positives Bild der Konjunktur. SPD- und Grün-Wählerinnen und -Wähler sind gespalten.

Tourismus, Künstliche Intelligenz, Wasserstoff: Wo liegt die Zukunft der bayerischen Wirtschaft?

Wer an bayerische Wirtschaft denkt, dem fallen vermutlich die Autobauer BMW und Audi ein, eine starke Landwirtschaft und Bayern als Tourismusmagnet. Aber liegt in diesen Bereichen auch die Zukunft des Freistaats? Ja, glauben viele Bayerinnen und Bayern. In einer weiteren Civey-Umfrage für unsere Redaktion wird Bayerns Wirtschaft auch künftig in den Sektoren Automobilbranche, Tourismus und Bio- und Umwelttechnologien stark sein. An Wasserstoff, der immerhin mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einen leidenschaftlichen Verfechter hat, glauben nur 27 Prozent als Zukunftstechnologie; an Künstliche Intelligenz gar nur 18 Prozent. Die Umfrage zeigt: Die 18- bis 29-Jährigen halten das Thema KI für deutlich relevanter (37 Prozent) als die Über-65-Jährigen (13 Prozent).

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Ist die bayerische Wirtschaft Ihrer Meinung nach gut aufgestellt für die Zukunft?" wurden im Zeitraum vom 17.1.2024 bis 2.2.2024 die Antworten von 2022 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Für die Frage "In welchen Bereichen liegt Ihrer Meinung nach am ehesten die Zukunft der bayerischen Wirtschaft?" wurden im Zeitraum vom 17.1.2024 bis 2.2.2024 die Antworten von 2019 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei 3,4 bzw. 3,5 Prozent.

