Grüne legen kräftig zu – Zustimmungswerte für Söder weiter schwach

Einen Fehler habe ich gemacht und fälschlich den 25.5.22 genannt. Dabei war am Fr.27.5. mit 3,8 ct/kWh der Preis so niedrig.



Viele andere Werktage im jahr 2022 können Sie sehen, an denen der Preis unter 13 ct/kWh lag:



Fr. 4.2.22: 13,2 ct/kWh

Mo.7.2.22: 8,3 ct/kWh

Di.8.2.22: 13,8 ct/kWh

Mi.9.2.22: 16,7 ct/kWh

Mo.14.2.22: 10,3 ct/kWh

...

Alle Preise im maßgeblichen Day Ahead volumengewichtet

https://www.energy-charts.info/charts/price_average/chart.htm?l=de&c=DE&chartColumnSorting=default&interval=day&day=m02&legendItems=010000000



Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, lag vermutlich an jedem dieser Tage der Preis in Frankreich deutlich höher.



Hätten wir mehr Solar und Windkraft in Bayern, wären an fast allen Tagen unsere Stromversorgung sauberer, zuverlässiger und eben auch im Großhandel (Strombörse) erheblich preiswerter als die im Atomland Frankreich. Insofern erzählt der in der Wählergunst sinkende Söder den Bürger*innen Falsches und gefährdet Bayerns Zukunft.



Raimund Kamm

