Bundestagswahl

09.06.2021

Grüne wollen Mietpreisbremse auf Gewerbeimmobilien ausweiten

Exklusiv Die Spitzenkandidatin der Grünen auf das Amt der Bürgermeisterin in Berlin, Bettina Jarasch kündigt eine Aufnahme der Mietpreisbremse in das Bundestagswahlprogramm an.

Die Grünen wollen nach einem Erfolg bei der Bundestagswahl die Mietpreisbremse von Wohnungen auf Gewerbeimmobilien ausweiten. „Wir brauchen auch eine Regulierung für Gewerbemieten“, sagte die grüne Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch unserer Redaktion. Deshalb werde „die Forderung nach einer Mietpreisbremse für Gewerbemieten in besonders teuren Märkten in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufgenommen“, kündigte die Grünen-Politikerin an. „Corona hat ja vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen sehr zugesetzt – für sie sind die Gewerbemieten ein großes Thema“, betonte Jarasch. Teilweise seien genauso explodiert wie Wohnmieten. „Nur dass Gewerbemieten komplett unreguliert auf das Recht des Stärkeren setzen“, sagte die Grünen-Politikerin. „Das verdrängt aber den kleinen Handwerker, die Bäckermeisterin und Kitas aus der Innenstadt. Nur mit Starbucks überlebt aber auch keine Einkaufsmeile.“ Lesen Sie das ganze Interview hier: Eine Augsburgerin will Berlins erste Regierende Bürgermeisterin werden

