12:00 Uhr

Mach mit beim großen Capito-Schneebauwettbewerb

Wer hat die schönsten Schneekunstwerke im Capitoland gebaut? Das wollen wir herausfinden. Hier kannst du uns dein Bild schicken.

Na, hast du schon Schneekunstwerke gebaut in den vergangenen Tagen? Super, dann kannst du ja beim großen Capito-Schneebauwettbewerb mitmachen. Dabei wird bis Mitte Februar das schönste Schneekunstwerk im Capitoland gekürt. Das geschieht wieder über eine Internetabstimmung. Hauptpreis ist eine Digitalkamera.

Schneemann, Schneefrau, Schneetier, Schneegebäude - alles erlaubt

Mitmachen ist ganz einfach: Bau ein Schneekunstwerk - egal ob Schneemann, Schneefrau, Schneetier oder Schneegebäude, alles ist erlaubt - und lass ein Foto davon schießen. Bitte deine Eltern, das Bild hier auf dieser Seite (hinter diesem Link) hochzuladen und so an uns zu senden. Oder ihr surft direkt auf augsburger-allgemeine.de/schneekunst. Dort stehen auch die Teilnahmebedingungen. Bis 11. Februar sammeln wir die Kunstwerke, dann gibt es die Onlineabstimmung. Ab 18. Februar um 12 Uhr steht das Gewinnerkunstwerk fest. Am 19. Februar veröffentlichen wir es auf Capito. Wir sind gespannt, welche Kunstwerke wir zugemailt bekommen und freuen uns bereits darauf. (lea)

