Auslosung Champions League 21 Viertel- und Halbfinale: live im Free-TV und Stream?

Holt sich der FC Bayern den Titel? Die Champions League 2020/21 geht in die heiße Phase. Erfahren Sie hier alles zur Auslosung der Partien des Viertel- und Halbfinales 2021 sowie zur Übertragung in TV und Stream..

Das Viertelfinale der CL startet am 6. April 2021. Wer spielt gegen wen? Das entscheidet sich in der Auslosung am 19. März 2021. Wir informieren Sie zu Termin, Datum sowie Uhrzeit der Auslosung des Viertel- und Halbfinales und zur Übertragung live in TV und Stream.

CL-Auslosung 2021 Viertel- und Halbfinale: Am 19. März 2021 werden die Partien für das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League ausgelost. Um 12 Uhr beginnt die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon mit den Paarungen für das Viertelfinale, direkt im Anschluss daran werden die Gegner für das Halbfinale gezogen.

CL-Auslosung Viertelfinale & Halbfinale: Datum, Termin, Übertragung live in Free-TV & Stream

Was: Champions League Viertelfinale Auslosung 2021

Viertelfinale 2021 Wann : 19. März, Freitag – 12.00 Uhr

: 19. März, Freitag – 12.00 Uhr Wo: Nyon , Schweiz

, Übertragung: live auf DAZN / Sky Sport News HD

Was: Champions League Halbfinale Auslosung



Wann : 19. März, Freitag – im Anschluss an Auslosung Viertelfinale

: 19. März, Freitag – im Anschluss an Viertelfinale Wo: Nyon , Schweiz

, Übertragung: live auf DAZN / Sky Sport News HD

Champions League Auslosung live in Free-TV oder Stream

Wo wird die Auslosung für das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League 2021 live übertragen? Das Event wird live im Free-TV zu sehen sein, und zwar bei Sky Sport News HD. Auch die Auslosung für das Halbfinale können Fans im Anschluss an die Viertelfinalauslosung live verfolgen. Des Weiteren bietet der kostenpflichtige Streaming-Dienst-Anbieter DAZN einen Live-Stream an. Ein Livestream und Liveblog ist zudem auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar. Als Gast im Studio wird Sky Kommentator Kai Dittman die Auslosung begleiten.

Champions League 2020/21: Diese Mannschaften sind noch im Rennen

Aktuell findet das Achtelfinale der CL statt. Für dieses qualifizierten sich die acht Gruppenersten und die acht Gruppenzweiten.

Gesetzte Teams

Bayern (GER, Gruppe A)

Real Madrid ( ESP , B)

( , B) Manchester City (ENG, C)

(ENG, C) Liverpool (ENG, D)

(ENG, D) Chelsea (ENG, E)

Borussia Dortmund (GER, F)

(GER, F) Juventus (ITA, G)

(ITA, G) Paris (FRA, H)

Ungesetzte Teams

Atlético ( ESP , A)

( , A) Borussia Mönchengladbach (GER, B)

(GER, B) Porto (POR, C)

Sevilla ( ESP , E)

( , E) Atalanta (ITA, D)

Lazio (ITA, F)

(ITA, F) Barcelona ( ESP , G)

( , G) Leipzig (GER, H)

Datum, Zeit, Termin, Spielplan der Champions League 2020/21

Die Achtelfinal-Rückspiele finden vom 9. bis zum 17. März statt. Darauf folgt das Viertelfinale vom 6. bis 14. April 2021. Die Hinspiele des Halbfinales sind am 27. und 28. April 2021, die Rückspiele am 4. und 5. Mai 2021. Über den Sieg wird schließlich beim Finale am 29. Mai 2021 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul entschieden.

