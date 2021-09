CHIO Aachen 2021: Zeitplan und Übertragung im Free-TV oder Live-Stream

Erfahren Sie alles Wissenswerte zum CHIO Aachen 2021 - rund um Zeitplan, Termine, Uhrzeiten und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Vom 10. bis 19. September 2021 ist es wieder so weit: Im Reitstadion im Aachener Sportpark Soers trifft sich die Elite der Reitsportwelt zum diesjährigen Concours Hippique International Officiel (CHIO) und verwandelt die nordrhein-westfälische Stadt zehn Tage lang in ein Mekka für Pferde- und Reitsportfans. In insgesamt fünf Disziplinen bestehend aus Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren und Voltigieren treten Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt gegeneinander an. Alle wichtigen Informationen zum CHIO Aachen 2021, zum Terminplan, den Uhrzeiten und den geplanten Übertragungen im Free-TV und Live-Stream lesen Sie hier.

CHIO Aachen 2021: Zeitplan und Termine

Nachdem der CHIO Aachen im Jahr 2020 erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie ausfallen musste, kehrt das Weltfest des Pferdesports vom 10. bis 19. September 2021 zurück in die Aachener Soers. Eingebettet in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm werden auch altbekannte Highlights wie der Mercedes-Benz Nationenpreis, der Rolex Grand Prix, der SAP-Cup in der Vielseitigkeit, der Deutsche Bank Preis und der Turkish Airlines-Preis von Europa zu sehen sein. Letzterer wird 2021 dabei erstmalig in die Abendstunden verlegt und findet unter Flutlichtern statt. Der aktuelle Zeitplan für den CHIO Aachen 2021 sieht wie folgt aus:

Freitag, 10. September 2021

10:00 - 11:35 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Pflicht Damen)

12:00 - 13:05 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Pflicht Herren)

Voltigieren | Preis der Sparkasse (Pflicht Herren) 13:30 - 15:00 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Pflicht Gruppen)

15:15 - 17:05 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Technik Damen)

17:15 - 18:30 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Technik Herren)

20:30 - 23:00 Uhr: Pferd & Sinfonie (Showprogramm mit Live-Musik)

Samstag, 11. September 2021

10:00 - 10:50 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Pas de Deux)

11:00 - 12:50 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Gruppen)

14:00 - 16:00 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Damen)

16:15 - 17:50 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Herren)

20:30 - 23:00 Uhr: Pferd & Sinfonie (Showprogramm mit Live-Musik)

Sonntag, 12. September 2021

10:15 - 11:25 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Pas de Deux)

13:30 - 14:20 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Gruppen)

14:40 - 16:50 Uhr: Voltigieren | Preis der Sparkasse (Kür Nationenpreis )

11:30 - 12:30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

ab 13:00 Uhr: Soerser Sonntag (Tag der offenen Tür im CHIO Aachen Village)

Dienstag, 14. September 2021

12:00 - 15:00 Uhr: Springen | Trainingsspringen presented by STAWAG

15:30 - 16:30 Uhr: Springen | Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter (Qualifikation)

17:00 - 18:50 Uhr: Springen | Sparkassen-Youngsters-Cup

20:00 - 21:45 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier

Mittwoch, 15. September 2021

11:30 - 13:35 Uhr: Springen | Preis des Handwerks

14:15 - 15:35 Uhr: Springen | Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter (Finale)

U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter (Finale) 16:00 - 18:05 Uhr: Springen | Preis der StädteRegion Aachen in memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz

Preis der StädteRegion in memoriam Landrat 18:40 - 21:55 Uhr: Springen | Turkish Airlines-Preis von Europa (unter Flutlicht)

Donnerstag, 16. September 2021

10:00 - 12:30 Uhr: Dressur | Preis der VUV - Vereinigte Unternehmerverbände Aachen

Preis der VUV - Vereinigte Unternehmerverbände 10:15 - 15:10 Uhr: Vierspänner | Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG

| Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH & Co. KG 13:30 - 17:55 Uhr: Dressur | HAVENS Pferdefutter-Preis

HAVENS Pferdefutter-Preis 14:00 - 15:50 Uhr: Springen | Sparkassen-Youngsters-Cup

Sparkassen-Youngsters-Cup 16:30 - 18:00 Uhr: Springen | STAWAG-Preis

19:25 - 23:00 Uhr: Springen | Mercedes-Benz Nationenpreis (unter Flutlicht)

Freitag, 17. September 2021

08:30 - 15:00 Uhr: Dressur | Preis der Familie Tesch

Preis der Familie Tesch 08:30 - 15:00 Uhr: Vielseitigkeit | SAP-Cup (Teilprüfung Dressur )

| SAP-Cup (Teilprüfung ) 09:45 - 10:45 Uhr: Springen | NetAachen-Preis

11:15 - 12:00 Uhr: Springen | VBR-Preis

13:00 - 16:00 Uhr: Springen | RWE Preis von Nordrhein-Westfalen

Preis von 16:00 - 17:50 Uhr: Dressur | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung

| Preis der Liselott und Stiftung 16:15 - 16:55 Uhr: Springen | Preis der Soers

16:30 - 18:30 Uhr: Vierspänner | Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger

Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger 17:45 - 19:25 Uhr: Vielseitigkeit | SAP-Cup (Teilprüfung Springen)

| SAP-Cup (Teilprüfung Springen) 18:15 - 20:30 Uhr: Dressur | Lindt-Preis

| Lindt-Preis 20:45 - 22:05 Uhr: Dressur | Preis des Handwerks

Samstag, 18. September 2021

09:30 - 11:20 Uhr: Dressur | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung

Preis der Liselott und Stiftung 09:45 - 12:40 Uhr: Vielseitigkeit | SAP-Cup (Teilprüfung Cross-Country)

12:00 - 14:55 Uhr: Dressur | MEGGLE-Preis

13:30 - 14:15 Uhr: Springen | NetAachen-Preis

14:00 - 16:35 Uhr: Vierspänner | Preis der schwartz GmbH

| Preis der 15:00 - 17:00 Uhr: Springen | Allianz-Preis

17:00 - 19:25 Uhr: Dressur | WOTAX-Preis

| WOTAX-Preis 19:00 - 21:00 Uhr: Springen | Sparkassen-Youngsters-Cup - FINALE

20:00 - 22:20 Uhr: Dressur | Grand Prix Kür CDI4* (unter Flutlicht)

| Grand Prix Kür CDI4* (unter Flutlicht) 21:30 - 22:30 Uhr: Springen | porta-Cup (Kombinierte Spring-, Vielseitigkeits- und Fahrprüfung)

Sonntag, 19. September 2021

09:30 - 11:55 Uhr: Vierspänner | FINALE Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung

FINALE Wertungsprüfung Einzel- und Mannschaftswertung 10:00 - 13:10 Uhr: Dressur | Deutsche Bank Preis

11:15 - 12:15 Uhr: Springen | SAP-Preis

12:40 - 13:05 Uhr: Vierspänner | Siegerehrung: Preis der Familie Richard Talbot



| Siegerehrung: Preis der Familie 12:40 - 13:05 Uhr: Vierspänner | Siegerehrung: Boehringer Ingelheim Nationenpreis

| Siegerehrung: 13:30 - 17:05 Uhr: Springen | Rolex Grand Prix

Grand Prix 16:40 - 16:50 Uhr: Dressur | Siegerehrung: Lambertz Nationenpreis

17:10 - 17:40 Uhr: Abschied der Nationen (Abschlussfeier im Hauptstadion)

Live im Free-TV und online im Stream: Übertragung des CHIO Aachen 2021

Für die Übertragung des CHIO Aachen 2021 sind allein für Deutschland über 30 Stunden Sendezeit eingeplant, wobei über 25 Stunden als reine Sport‐Übertragungen vorgesehen sind. Die Senderechte liegen sowohl beim WDR als auch beim ZDF, sodass der CHIO Aarchen 2021 auf beiden Sendern live im Free-TV zu sehen sein wird. Zusätzlich wird das Reitsportevent über den online Pferdesport-Sender ClipMyHorse.TV als Live-Stream im Internet ausgestrahlt werden.

Das ist der aktuelle Sendeplan mit allen Terminen, Live-Übertragungen und dem gesamten Programm des CHIO Aachen 21.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 14.09.21 Eröffnungsfeier 20:15 – 21:45 Uhr WDR LIVE 15.09.21 Springreiten „Turkish Airlines-Preis von Europa“ 20:15 – 21:45 Uhr WDR LIVE 16.09.21 Springreiten „Mercedes-Benz Nationenpreis“ 20:15 – 22:40 Uhr WDR LIVE 17.09.21 Springreiten „RWE Preis von Nordrhein-Westfalen“ und „Preis der Soers“ 14:15 – 17:00 Uhr WDR LIVE 18.09.21 Vielseitigkeit „SAP-Cup“ 10:30 – 12:30 Uhr WDR LIVE

Springreiten „Allianz-Preis“ 15:15 – 17:15 Uhr WDR LIVE

Außerdem: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Spécial „MEGGLE-Preis“ und Zusammenfassung „Preis der schwartz GmbH“, Marathonprüfung für Vierspänner

WDR LIVE 19.09.21 Dressur Grand Prix Kür „Deutsche Bank Preis“ 11:00 – 15:15 Uhr WDR LIVE

Außerdem: Zusammenfassung „porta-Cup“, danach LIVE: Springreiten 1. Umlauf „Rolex Grand Prix“

WDR LIVE

Springreiten 2. Umlauf „Rolex Grand Prix“ 15:40 – 16:20 Uhr ZDF LIVE

Springreiten Stechen „Rolex Grand Prix“ 16:30 – 16:40 Uhr ZDF LIVE

Abschied der Nationen 19:30 – 20:00 Uhr WDR LIVE

Corona-Auflagen, Partnerland und Besonderheiten: Der CHIO Aachen 21

Dieses Jahr steht der CHIO Aachen ganz im Zeichen der aufgehenden Sonne, denn als offizielles CHIO-Partnerland wird Japan die Eröffnungsfeier maßgeblich mitgestalten. Als besondere Highlights sind fernöstliche Tanz-Choreografien, Taiko-Drums-Gruppen und spektakuläre Showeinlagen aus der traditionellen japanischen Reitkunst geplant.

Für Besucherinnen und Besucher des Aachener Pferdesportfests gelten 2021 besondere Bedingungen: Zum einen ist der Zutritt zu den einzelnen Wettkämpfen und zum Festgelände durch die 3G-Regeln eingeschränkt, das heißt nur Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene können dieses Jahr vor Ort beim Aachener CHIO 21 dabei sein. Zudem wird nur ein begrenztes Kontingent an Sitzplatzkarten zum Verkauf stehen. Stehplatzkarten wird es nicht geben, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Auch die kostenlosen Veranstaltungen des CHIO Aachen 21 wie der traditionelle Soerser Sonntag oder der Marathon der Vierspänner werden dieses Jahr nur vor begrenztem Publikum stattfinden.

