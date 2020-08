vor 47 Min.

Champions League 20/21: Spielplan final, Teams und Termine

Der ehemalige Fußballer Paolo Maldini hält mit dem FC Mailand den Titel des ältesten Torschützen in einem Finalspiel der Champions League. Jetzt steht der Spielplan und die Termine für die kommende Saison 20/21 fest. Alle Infos zu Datum, Qualifikation und Gruppenphase.

UEFA Champions League 20/21: Da der Saisonverlauf 19/20 terminiert ist, hat die UEFA den Spielplan der CL für die kommende Saison 20/21 festgelegt. Wird der Start der Qualifikation verschoben? Wann findet die Gruppenphase statt? Wir informieren Sie über die Termine, den finalen Spielplan, die Teams und Auslosung der kommenden Champions League Saison 2020/21.

Der finale Spielplan für die kommende Saison der CL 2020/21, die 66. Spielzeit des europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften, steht fest. Aufgrund des späteren Saisonendes 19/20 wird sich der Start der UEFA Champions League 2020/21 nach hinten verschieben, allerdings nur geringfügig. Die Qualifikation, die für den 23. Juni ursprünglich terminiert war, startet nun am 8. August. Wann die Auslosung der Gruppenphase stattfindet, wann das Endspiel ausgetragen wird und wie der gesamte Verlauf der kommenden CL-Saison aussieht, das erfahren Sie hier.

Der finale Spielplan, Termine und Datum: Wann findet die Qualifikation, Gruppenphase und K.o.-Runde der CL 2020/21 statt?

Nach der Verschiebung des Wettbewerb-Beginns aufgrund der Covid-19-Pandemie hat die UEFA folgende Termine geplant.

Qualifikation:

08.08.2020 - 11.08.2020 Vorrunde

18.08.2020 - 19.08.2020 Qualifikationsrunde

25.08.2020 - 26.08.2020 Zweite Qualifikationsrunde

15.09.2020 - 16.09.2020 Dritte Qualifikationsrunde

22.09.2020 - 30.09.2020 Playoffs

Gruppenphase:

20.10.2020 - 21.10.2020 1. Spieltag

27.10.2020 - 28.10.2020 2. Spieltag

3.11.20202 - 4.11.2020 3. Spieltag

24.11.2020 - 25.11.2020 4. Spieltag

1.12.2020 - 2.12.2020 5. Spieltag

8.12.2020 - 9.12.2020 6. Spieltag

K.o.-Runde:

16.02.2020 - 17.03.2020 Achtelfinale

06.04.2020 - 14.04.2020 Viertelfinale

27.04.2020 - 05.05.2020 Halbfinale

29.05.2020 Endspiel

Das Finale der Champions League 2020/21 wird in Istanbul stattfinden, das ursprünglich als Austragungsort für 2020 vorgesehen war. Sankt Petersburg, das für 2021 als Austragungsort von der UEFA eingeplant war, wird dann das Finale 2021/22 ausrichten. Für München als Final-Austragungsort bedeutet das eine Verschiebung in das Jahr 2023.

Termine der Auslosung CL 20/21: Wann finden diese statt?

Die Auslosungen erfolgen stets im UEFA-Stammsitz in Nyon, in der Schweiz. Folgende Termine wurden für die Auslosung der einzelnen Termine festgelegt:

17.07.2020 Auslosung Vorrunde

09.08.2020: Auslosung erste Qualifikationsrunde

erste 10.08.2020: Auslosung zweite Qualifikationsrunde

zweite 31.08.2020: Auslosung dritte Qualifikationsrunde

dritte 01.09.2020: Auslosung Playoffs

01.10.2020: Auslosung Gruppenphase , Athen

, 14.12.2020: Auslosung Achtelfinale

Achtelfinale 19.03.2020: Auslosung Viertel- und Halbfinale

Die Vorrunde der Champions League 20/21: Spiele, Datum, Termine

Die Vorrunde wird vom 8. August bis zum 11. August, in Form eines kleinen Ausscheidungsturniers, ausgetragen. Der Gewinner wird in die 1. Qualifikationsrunde der CL gehen, die drei Verlierer in die 2. Qualifikationsrunde. Da die Auslosung der Vorrunde der Saison 2020/21 der Champions League bereits Mitte Juli stattgefunden hat, stehen folgende Paarungen für das Halbfinale der Vorqualifikation fest:

SP Tre Fiori ( San Marino ) – Linfield FC ( Nordirland )

) – ( ) KF Drita ( Kosovo ) – Inter Club d'Escaldes ( Andorra )

Finale: Sieger Halbfinale 2 – Sieger Halbfinale 1

1. Qualifikationsrunde: Teams, Teilnehmer & Mannschaften

Insgesamt werden 34 Mannschaften an der 1. Qualifikationsrunde teilnehmen.

Gesetzte Mannschaften sind:

Celtic Glasgow

FK Astana Nur-Sultan

Nur-Sultan Ludogorez Rasgrad

Roter Stern Belgrad

Qarabag Agdam

Legia Warschau

Maccabi Tel Aviv

Molde FK

Sheriff Tiraspol

Ferencvaros Budapest

Dundalk FC

SK Slovan Bratislava

Suduva Marijampole

Omonia Nikosia

CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova FK Sarajevo

Dinamo Tiflis

Ungesetzte Mannschaften sind:

CS Fola Esch

Fola Djurgardens IF

FK Buducnost Podgorica

FC Flora Talinn

FK Dinamo Brest

Riga FC

FC Connah's Quay Nomads

KI Klavsvik

Europa FC

NK Celje

FC Ararat-Armenia

Kuopion PS

KR Reykjavik

Sieger der Vorqualifikation

KF Tirana

Tirana Sileks Kratovo

FC Floriana

2. Qualifikation der CL 20/21: Mannschaften & Teams

Die Auslosung für die 2. Qualifikationsrunde erfolgt am 10. August, zweit-, dritt- und viertplatzierte Vereine werden gegen andere zweit-, dritt- und viertplatzierte gelost, nationale Meister gegen nationale Meister.

Am sogenannten Champions-Weg nehmen 20 Mannschaften der 2. Qualifikationsrunde teil. Die Mannschaften sind wie folgt gesetzt oder ungesetzt:

Gesetzte Mannschaften (Sieger der 1. Qualifikationsrunde):

Celtic Glasgow

Dinamo Zagreb (Meister der 1. HNL 2019/20)

(Meister der 1. HNL 2019/20) FK Astana Nur-Sultan

Nur-Sultan Ludogorez Rasgrad

Roter Stern Belgrad

Qarabag Agdam

Legia Warschau

Maccabi Tel Aviv

Molde FK

Ungesetzte Mannschaften (Sieger der 1. Qualifikationsrunde):

Sheriff Tiraspol

Ferencvaros Budapest

Dundalk FC

SK Slovan Bratislava

Suduva Marijampole

Omonia Nikosia

unbekannt ( Rumänien )

) FK Sarajevo

Dinamo Tiflis



Setzung unbekannt: FC Midtjylland und Meister der Super League 2019/20

Am Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde werden folgende Mannschaften teilnehmen: Viktoria Pilsen, SK Rapid Wien, PAOK Thessaloniki, AZ Alkmaar, Trabzonspor, NK Lokomotiva Zagreb.

3. Quali-Runde der Champions League 2020/21:

Zwölf Mannschaften nehmen am Champions-Weg der 3. Qualifikation teil, das sind in der CL 20/21 Olympiakos Piräus, Slavia Prag und die Sieger der 2. Qualifikationsrunde (4 gesetzt, 6 ungesetzt). Über den Platzierungsweg wiederum werden acht Mannschaften teilnehmen. Diese sind wie folgt: Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, KAA Gent, FK Krasnodar, die Sieger der 2. Quali-Runde (3) und Stade Rennes.

Playoffs der Champions League 20/21:

An den Playoffs der Saison 20/21 nehmen folgende Mannschaften teil: Ajax Amsterdam, FC Salzburg, Olympiakos Piräus, Sieger der 3. Qualifikationsrunde (4), Slavia Prag, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, KAA Gent und FK Krasnodar.

Gruppenphase Champions League 2020/21:

Die einzelnen Teams qualifizieren sich für die Startplätze und die Ligen neigen sich dem Ende zu. 24 von 32 Plätzen der Gruppenphase sind deshalb inzwischen belegt, diese kommen direkt von ihrem Tabellenplatz der Liga in die UEFA Champions League. An der Qualifikation im Sommer nehmen sechs weitere Teams teil, die zwei übrigen Plätze werden an den Sieger der Europa League 2020 und den Sieger der CL 2020 vergeben.

Aktueller Stand der Gruppenphase 2020/21:

BEL (1): Club Brugge

ESP (4): Atlético Madrid , Barcelona , Real Madrid , Sevilla

(4): , , , Sevilla ENG (4): Chelsea, Liverpool , Manchester City , Manchester United

, , FRA (2): Marseille , Paris Saint-Germain

, GER (4): Bayern, Dortmund , Mönchengladbach , RB Leipzig

, , ITA (4): Atalanta, Inter, Juventus , Lazio

, POR (1): Porto

RUS (2): Lokomotiv Moskva, Zenit

TUR (1): Istanbul Basaksehir

Basaksehir UKR (1): Shaktar Donetsk

Die ältesten Champions League Sieger, Spieler und Torschützen

Unter den ältesten Spielern der UEFA Champions League überwiegen Spieler aus Italien. Unter den Veteranen finden sich Marco Ballotta, Francesco Totti und Paolo Maldini. Ballotta hat mit 43 Jahren im Jahr 2007 für Lazio gegen Real Madrid gespielt, Gianluigi Buffon von Juventus 2019 im Alter von 41 Jahren gegen Leverkusen. Als ältester Rekord-Torschütze macht sich Francesco Totti einen Namen. Mit 38 Jahren erzielte er gegen CSKA Moskva 2014 ein Tor. Ältester Finalist der UEFA Champions League können sich Edwin van der Sar mit 40 Jahren von Manchester United, wiederum Gianluigi Buffon mit 39 Jahren mit Juventus gegen Real Madrid und Paolo Maldini mit 38 Jahren vom AC Milan im Spiel gegen Liverpool 2007 betiteln. Gewonnen hat im Jahr 2007 Paolo Maldini die Champions League – und zwar mit 38 Jahren und 331 Tagen – im Spiel AC Milan gegen Liverpool.

